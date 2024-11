ANÁLISE: Passado mostra a Rafael Paiva que ausência de Vegetti pode dar resultado ao Vasco

O momento do Vasco na temporada mostra que uma das soluções para Rafael Paiva pode ser barrando Vegetti do time titular. O Cruz-Maltino engatou a terceira derrota consecutiva na reta final do Campeonato Brasileiro.

Antes de mais nada, Vegetti está longe de ser um dos culpados pela má fase do Vasco no final do ano. Um dos problemas é que Rafael Paiva é refém de uma única jogada que já ficou manjada pelos adversários.

Contra o Bahia, o Vasco fez a melhor partida no returno. Justamente num período em que o Cruz-Maltino precisava dar uma resposta dentro de campo, em razão da eliminação na Copa do Brasil. Vale lembrar que Rafael Paiva não mudou o esquema na época e, hoje, também não dá sinais de que deve modificar.

Sem Vegetti, Rayan foi substituto. O cria deu mais mobilidade ao ataque e o Vasco não foi um time previsível, em que só alçava bola na área procurando o atacante.

O Vasco também construiu jogadas por dentro, conforme Rafael Paiva falou em coletiva que gostaria de fazer. Sobretudo, com Payet, que fez uma dos melhores jogos com a camisa cruz-maltina. O cruzamento, que principal característica do time, foi usado na medida certa.

O momento pede que o Vasco de Rafael Paiva apresente repertório, mesmo que seja barrando o artilheiro. Este é o quarto jogo consecutivo que Vegetti não marca no ano. Falta uma partida para o argentino igualar a maior sequência sem gols em 2024.

E não foi por falta de oportunidade para o artilheiro balançar a rede. Contra o próprio Internacional, o atacante ficou cara a cara com Rochet e trombou com o goleiro. Muito além do Vegetti, quem mais precisa dar a volta por cima é o Vasco.

Rafael Paiva não tem permanência garantida no Vasco em 2025 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Na próxima partida, o Vasco pega o Corinthians na Neo Química Arena. O jogo, que é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro será neste domingo (24), às 16h.