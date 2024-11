Marcelo Sant'Ana, diretor executivo de futebol do Vasco, indicou que a tendência é de que o Cruz-Maltino comece o Campeonato Carioca com um time alternativo. A ideia é que a equipe principal faça uma pré-temporada com qualidade.

continua após a publicidade

➡️ Campeonato Carioca começa em 11 de janeiro e terá finais na Data Fifa

- Fórmula mantida. A mesma de 2024 e 2025. A gente começa provavelmente com um time alternativo para ter a possibilidade do elenco adulto fazer uma pré-temporada com qualidade - ponderou Marcelo Sant'Ana. E finalizou:

- A expectativa é de fazer um bom estadual e do Vasco voltar a vencer o Carioca, título que a gente não consegue desde 2016.

A pré-temporada do Vasco será no Rio de Janeiro. Apesar de ter informado poucos detalhes sobre cronograma, o presidente Pedrinho adiantou que o grupo não vai viajar e ficará no CT Moacyr Barbosa.

continua após a publicidade

➡️ Payet, do Vasco, crava acordo para voltar ao Olympique de Marseille, da França

Vasco foi eliminado pelo Nova Iguaçu nas semifinais do Carioca em 2024 (Foto: Matheus Sanches/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Reencontro entre Vasco e Nova Iguaçu

A primeira rodada do Vasco será contra o Nova Iguaçu. O Cruz-Maltino se despediu do Campeonato Carioca, em 2024, justamente por ter sido eliminado pela Laranja da Baixada.

O Vasco enfrentou o Nova Iguaçu nas semifinais do Carioca de 2024. No primeiro jogo, o Cruz-Maltino perdeu por 1 a 0 e precisou reverter a vantagem na segunda partida. Na volta, os times empataram em 1 a 1, no Maracanã.