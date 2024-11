A base do Vasco viveu uma temporada mágica. Ao todo, o Cruz-Maltino foi coroado com quatro títulos de maneira invicta em 2024. Os crias levantaram as taças da Copa Rio, a Taça Guanabara, o Carioca e a Recopa Carioca.

Nesta quarta-feira (27), os jogadores posaram para tirar a tradicional foto com as conquistas. O presidente do Vasco, Pedrinho, marcou presença e comentou os objetivos que o clube tem com as crias da Colina Histórica.

- O DNA é a categoria de base. Neste ano pudemos utilizar muitos jogadores oriundos da base: Leandrinho, Rayan, Estrella, o próprio GB. Jogadores que deram uma resposta positiva. Uns demoram mais para maturar. O nosso objetivo não é só vencer os títulos, mas sim formar jogadores e cidadãos para que possam dar uma resposta técnica no profissional. É um cuidado de fazer a mescla da conquista, mas não se preocupar só com isso e formar jogadores. O Vasco fez isso bem em 2024 - disse Pedrinho em entrevista à VascoTV.

O gerente geral da base, Rodrigo Dias, exaltou as conquistas. O dirigente do Vasco detalhou de que maneira o trabalho é feito com a garotada. Léo Matos, gerente técnico de transição, também falou dos objetivos do Cruz-Maltino com meninos da Colina Histórica.

- Aqui na base temos três indicadores de desempenho, que são os atletas promovidos a equipe principal, atletas convocados para a Seleção Brasileira e atletas em estágio de competição. Nestes três indicadores conseguimos ter este retorno. Tivemos atletas promovidos, que conseguiram fazer diferença na Série A. Atletas sub-20 fazendo gols. Tivemos seis atletas convocados pela Seleção Brasileira: Philippe Gabriel, Leandrinho, Clayton, JP, GB e Rayan. Em 2024, tivemos uma no excepcional em competições. Ganhamos a Copa Rio, a Taça Guanabara, o Carioca e a Recopa Carioca. Quatro títulos coroando um ano brilhante desta geração 2005, que foram bicampeões do Carioca no sub-17 e sub-20. É importante que os atletas subam com o senso de vencer na base, porque quando chegar lá estarão mais preparados. Vão jogar uma final e vão levar a experiência que tiveram na base, que é um princípio importante a mentalidade vencedora na base - contou Rodrigo Dias.

- Na minha percepção, o ano foi excelente. Nosso maior objetivo, nesse trabalho que a gente faz integrando a base ao profissional, é tentar revelar o máximo possível de jogadores de qualidade para servirem ao elenco profissional. Isso aconteceu neste ano. Em paralelo a isso, precisamos ser competitivos. Nas categorias sub-20, sub-17, sub-15, enfim. E ganhar títulos para se criar uma cultura vencedora dentro do clube e fazer esses atletas entenderem o que significa vestir a camisa do Vasco - afirmou Léo Matos.

Último ano na base do Vasco

O volante Lucas Eduardo está fechando o ciclo na base do Vasco. O jovem jogador faz parte da geração de 2004, que completa 21 anos na próxima temporada.

- Para mim o nosso ano foi muito bom. Um ano que conseguimos nos impor e mostrar a força e a grandeza de quem joga no Vasco. Conquistamos títulos e ganhamos clássicos. Para a geração 2004 é um ciclo que está se fechando. Vamos caminhar para estarmos com o profissional.