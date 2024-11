Campeonato Carioca começa em 11 de janeiro e terá finais na Data Fifa

Com a primeira rodada marcada para o fim de semana de 11 e 12 de janeiro, e a grande final em 26 de março, um dia depois do término da Data Fifa, foi lançado nesta terça-feira (26) o calendário do Campeonato Carioca de 2025. O primeiro clássico está previsto para o dia 29 de janeiro, entre Botafogo e Fluminense, válido pela 6ª rodada.

Flamengo e Botafogo fazem o segundo clássico da competição. Na tabela original, ele está previsto para o dia 2, mas será adiado para o dia 12. Isso porque o Flamengo já está classificado para a Supercopa do Brasil, que poderá ter ainda o Botafogo. Vasco e Fluminense se enfrentam na 8ª rodada, Fluminense x Flamengo, na 9ª, Flamengo x Vasco será na 10ª, e Vasco x Botafogo, na última.

O regulamento do Campeonato Carioca para 2025 se manteve igual ao deste ano, por força de exigência legal que prevê que um mesmo regulamento deve ser mantido por pelo menos dois anos. Mas o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj), Rubens Lopes, antecipou que deverá haver mudanças para 2026.

Assim, a primeira fase será disputada em turno único, com 11 rodadas. Os 12 clubes jogam entre si (Taça Guanabara), e os quatro primeiros avançam às semifinais. Os playoffs serão em jogos de ida e volta.

Os classificados do 5º ao 8º lugares disputarão a Taça Rio, também em jogos de ida e volta — mas não terão qualquer ligação com as finas do Carioca. O último colocado no primeiro turno será rebaixado.

Alguns acréscimos no Regulamento Específico da Competição (REC), porém, foram aprovados. Um deles prevê uma palestra obrigatória em todos os clubes sobre manipulação de resultados. Vídeos sobre o tema também deverão ser publicados periodicamente nos sites das agremiações. A medida tem caráter educativo, e que não fizer não será punido.

Questões sobre uso e critérios do VAR também deverão ser publicados no site da federação até três dias antes do início do Campeonato Carioca.

Flamengo irá defender o título do Campeonato Carioca (Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira a tabela da 1ª rodada do Campeonato Carioca 2025

Nova Iguaçu x Vasco

Flamengo x Boavista

Botafogo x Maricá

Fluminense x Sampaio Corrêa

Madureira x Volta Redonda

Bangu x Portuguesa