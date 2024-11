O Vasco retoma as atividades com algumas novidades no CT Moacyr Barbosa. Esta terça-feira (27) será o primeiro dia de treinos comandado pelo técnico interino Felipe, que assumiu após a demissão de Rafael Paiva. A equipe vem de um dia de folga.

A presença de Felipe não deve ser a única novidade. Segundo informações apuradas pelo Lance!, o Vasco deve contar com velhos conhecidos ao lado do interino. Ao menos três funcionários vão compor a comissão técnica. Confira os nomes abaixo.

Lucas Vergne (Analista de Desempenho) Daniel Félix (Coordenador de Performance) Matheus Famer (Preparador de Goleiros)

O Lance! também apurou que o auxiliar técnico ainda não está definido. A escolha será feita por Felipe no treino desta terça-feira (26).

Felipe vai participar ativamente na escolha de um técnico para o Vasco em 2025 (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Quando Felipe vai estrear no comando do Vasco?

O primeiro jogo de Felipe como técnico interino do Vasco será neste sábado (30), quando o Cruz-Maltino enfrenta o Atlético-GO em São Januário. O jogo, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, será às 19h30 (de Brasília).

O Vasco é o 11º colocado no Brasileirão, com 43 pontos. O Cruz-Maltino ainda tem chances matemáticas de beliscar uma vaga na Libertadores. Para isso, precisa alcançar e ultrapassar o Cruzeiro, que tem 47 pontos.