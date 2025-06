O Vasco segue se preparando para a continuidade da temporada. O calendário do futebol brasileiro foi paralisado em razão da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, nos meses de junho e julho.

Agenda

Após os 10 dias de férias, os jogadores voltam a trabalhar com o técnico Fernando Diniz, no CT Moacyr Barbosa. O Cruz-Maltino se reapresentou sem reforços no dia 23 de junho.

Cronograma semanal do Vasco

Data Período do dia Treino Segunda-feira (23/06) Tarde - Terça-feira (24/06) Manhã - Quarta-feira (25/06) Manhã - Quinta-feira (26/06) Manhã - Sexta-feira (27/06) Manhã - Sábado (28/06) Manhã - Domingo (29/06) - Rrecovery/Nutrição/Preparação Física/DM

Departamento Médico

O Cruz-Maltino está com o Departamento Médico zerado. David e Estrella se recuperaram e estão à disposição de Diniz. A dupla já está treinando junto do restante do grupo deste o primeiro dia de treinamentos depois das férias.

Agenda do feminino

O Vasco entra em campo para enfrentar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro sub-17. A bola rola às 15h deste sábado (28), no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Próximos jogos do profissional masculino

Vasco x Botafogo - a definir data, horário e local - Brasileirão;

Vasco x Montevideo Wanderes - dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), na Arena das Dunas - Amistoso;

Independiente del Valle x Vasco - dia 15 de julho, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil - Sul-Americana;

Juventude x Vasco - a definir data, horário e local - Brasileirão.

