Após o término do Mundial, o Vasco voltará a fazer uma maratona de jogos. Em meados de julho e início de agosto, o Cruz-Maltino fará sete partidas em 22 dias em três competições diferentes.

A princípio, a maratona começa no dia 15 de julho. Porém, o primeiro jogo pode ser antes, tendo em vista que o clássico contra o Botafogo está com a data indefinida em razão da Copa do Mundo de Clubes.

15/07 - Independiente Del Valle x Vasco, às 21h30 19/07 - Vasco x Grêmio, às 17h30 22/07 - Vasco x Independiente Del Valle, às 21h30 27/07 - Internacional x Vasco, às 18h30 30/07 - CSA x Vasco, às 19h, no Rei Pelé 02/08 - Mirassol x Vasco, às 18h30 05/08 - Vasco x CSA, em São Januário, às 21h30

O elenco retoma as atividades nesta segunda-feira (23). O elenco tirou 10 dias de férias depois da partida contra o São Paulo.

A liberação fez parte do planejamento do Departamento de Futebol. Com isso, o início de 2026 será antecipado, já que o calendário do ano que vem também será apertado.

