Zoação da Globo com o Vasco sobre Mundial de Clubes repercute; veja

Durante o programa "Fantástico", neste domingo (15), a TV Globo exibiu um vídeo produzido por inteligência artificial sobre o Mundial de Clubes. Durante o conteúdo uma cena de um navegador dizendo que ia ver o Vasco no Mundial repercutiu na web. O navegador é questionado por seu companheiro dizendo que o Cruz-Maltino não está no tornieo, e ele responde: "Aí você me quebra".

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Web reage a vídeo zoando Vasco

➡️ Simule os resultados do Mundial de Clubes

Bayern de Munique x Auckland City

Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Confirmando o favoritismo, o Bayern de Munique venceu o Auckland City por 10 a 0 neste domingo (15), pela primeira rodada do Grupo A do Mundial de Clubes da Fifa. O time treinado por Vincent Kompany aproveitou a oportunidade e começou o torneio intercontinental com o pé direito: três pontos, saldo de gols inalcançável e consolidação de sua candidatura ao título. Os comandados de Ivan Vicelich, por outro lado, não sofrem apenas mais uma goleada em Mundiais — mas a maior delas.

PSG x Atlético de Madrid

Campeão europeu, o PSG não deu chances para o Atlético de Madrid no primeiro confronto pelo Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa. Neste domingo (15), no Estádio Rose Bowl, em Los Angeles (EUA), debaixo de muito calor, o time francês goleou o rival espanhol por 4 a 0 e somou os primeiros três pontos. Os gols foram marcados por Fabián Ruiz e Vitinha, no primeiro tempo, e Mayulu e Lee, de pênalti, na etapa final.

continua após a publicidade

Palmeiras x Porto

Palmeiras e Porto-POR fizeram um jogo disputado na estreia dos dois times no Mundial de Clubes, alternando superioridade na partida disputada neste domingo (15), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Mas os times não saíram do 0 a 0. O Palmeiras, assim, perdeu a chance de liderar o grupo A, que tem todos os times empatados com um ponto: além do Verdão, Porto, Al Ahly-EGI e Inter Miami-EUA. Nenhuma equipe marcou gol neste grupo até aqui no torneio. O Palmeiras volta a campo dia 19, quando joga contra o Al Ahly.

Botafogo x Seattle Sounders

O Botafogo estreou com vitória no Mundial de Clubes. Neste domingo (15), o Fogão venceu o Seattle Sounders por 2 a 1, no estádio Lumen Field, em Seattle. Mesmo atuando na casa do adversário, a equipe de Renato Paiva conquistou o resultado ainda no primeiro tempo. Jair e Igor Jesus marcaram antes do intervalo, enquanto Roldán diminuiu na etapa final.

continua após a publicidade

➡️ Vasco lucra bolada com gols de Gabriel Pec na MLS; veja detalhes