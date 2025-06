Mesmo fora do Mundial de Clubes, o técnico Cleber dos Santos certamente deve ser um dos nomes que mais contribuíram na formação de atletas que estão disputando o torneio. Ao todo, 26 jogadores que participam ou participaram da competição passaram pelas mãos do treinador, seja nas categorias de base ou em elencos principais, em clubes como Flamengo, Vasco, Shimizu S-Pulse, do Japão, e mundo árabe.

continua após a publicidade

Cleber dos Santos e Allan, do Botafogo, durante passagem pelo Vasco (Foto: Arquivo Pessoal)

Cleber dos Santos fez parte da formação de atletas que atuam por 12 dos 32 clubes do Mundial de Clubes, entre eles estrelas como Vini Jr. (Real Madrid), Douglas Luiz (Juventus), Andrey Santos (Chelsea), Paulinho (Palmeiras), Allan (Botafogo), entre outros nomes importantes que marcaram presença na fase de grupos, encerrada na última quinta-feira (26). Só no Flamengo são dez atletas.

Cleber dos Santos tem uma extensa trajetória no Flamengo. Ele foi treinador das categorias sub-11, sub-13 e sub-15 no Rubro-Negro. Foi ainda técnico do sub-20 e auxiliar do profissional entre 2007 e 2010. Até assumir o sub-20 de vez em 2024, na vaga de Filipe Luís, alçado a comandante do time profissional após a saída de Tite, demitido pela diretoria. Na categoria, o comandante conquistou a Taça Libertadores da categoria.

continua após a publicidade

- Assim que a Fifa divulgou a lista de atletas das equipes classificadas para a Copa do Mundo de Clubes, eu tive a curiosidade de entrar no site para saber quantos atletas que eu já tinha trabalhado estavam espalhados por esses clubes. E pude observar algumas curiosidades. Estão participando da competição atletas de 80 nacionalidades e dentre essas, o maior número é o de brasileiros, com 141 atletas inscritos nas equipes - analisou Cleber.

Na pesquisa feita por Cleber, ele percebeu que comandou jogadores dos cinco continentes.

- Pesquisando nos elencos, fiz uma lista dos atletas com os quais eu já havia trabalhado. São 26 ao todo, espalhados em 11 equipes, de 5 continentes diferentes. Daria para montar um bom elenco com esses jogadores. Desde nomes como Vinícius Júnior, o mais expoente dessa lista, eleito o último Bola de Ouro pela Fifa pelo Real Madrid. Andrey Santos, jogador que está voltando ao Chelsea, depois da passagem pela Seleção Brasileira. Jogador revelado pelo Vasco. Ambos atuando no futebol europeu. João Paulo, meio-campista que teve boa participação no Botafogo, que hoje está no Seattle. Erick Farias, que está no Ulsan da Coreia do Sul.

continua após a publicidade

Na conversa com o Lance!, Cleber foi lembrando os locais onde trabalhou com alguns dos atletas da extensa lista apresentada abaixo.

- Na minha passagem pelo futebol árabe, tive a oportunidade de trabalhar com o atacante Youssef Belayli, que hoje defende as cores do Espérance, da Tunísia, e jogou contra a equipe do Flamengo na primeira rodada. E no período que estive no Japão, trabalhei com o atacante Thiago Santana, que hoje está na equipe japonesa do Urawa Red Diamonds, companheiro de equipe de mais dois atletas desta lista, Matheus Sávio e Danilo Boza.

Cleber contou algumas curiosidades e o motivo da lista ser tão extensa.

- Uma curiosidade é o meio-campista Allan, do Botafogo, que foi meu atleta nas categorias de base do Flamengo, na equipe Sub-15. Tem também o Palácios, ex-Vasco, que hoje joga no Boca Juniors. A lista aumenta por conta dos atletas que foram relacionados pelo Flamengo. Atletas esses que participaram comigo da campanha do título da Libertadores Sub-20 desse ano. Além de outros que estiveram no início do Campeonato Estadual pelo profissional.

Mas quem achou que o treinador parou apenas na contagem de atleta se enganou. Cleber dos Santos tem assistido todos os jogos do Mundial, principalmente aqueles que contam com atletas que passaram pelo seu comando no profissional ou na base.

- É muito satisfatório perceber a evolução dos atletas. Alguns começaram comigo na base, outros já no profissional, atuando muitas vezes como protagonistas das suas equipes. É uma competição muito rica, multicultural, e que revela tendências para o futebol. Trazendo uma experiência única, tanto para aqueles que estão participando, diretamente envolvidos nos jogos, quanto para os que estão em casa, podendo assistir aos jogos com uma complexidade diferente das que estamos habituados a ver nos campeonatos nacionais - finalizou o profissional.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Quais atletas do Mundial trabalharam com ex-Flamengo:

Jogadores comandados por ex-Flamengo no Mundial (Foto: Arquivo Pessoal)

Flamengo:

Diogo

Léo Nanete

Daniel Sales

Guilherme

Lorran

Pablo Lucio

Joshua

Cleiton

João Vitor

Wallace Yan

Botafogo

Allan

Palmeiras

Marcelo Lomba

Bruno Fuchs

Paulinho

Fluminense

Rene

Paulo Baia

Boca Juniors

Palácios

Seattle Sounders

João Paulo

Real Madrid

Vini Jr.

Chelsea

Andrey Santos

Jogadores comandados por ex-Flamengo no Mundial (Foto: Arquivo Pessoal)

Juventus

Douglas Luiz

Ulsan Hyunday

Erick Farias

Urawa Red Diamonds

Matheus Sávio

Thiago Santana

Danilo Boza

Espérance

Belayli