A terceira temporada de Pablo Vegetti pelo Vasco mostra que o atacante faz valer o ditado de que está "envelhecendo igual vinho". Em 2025, o Pirata tem tudo para fazer o melhor ano de toda a carreira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Na última partida pelo Vasco, Vegetti riscou mais um nome na lista de vítimas que cravou no Brasileirão. Agora só falta o Palmeiras e o Internacional.

Nesta temporada, Vegetti já tem 19 gols e duas assistências pelo Vasco. Números superiores aos de 2023 e que devem ultrapassar o ano passado, quando o Pirata fez 23 gols e deu três assistências.

continua após a publicidade

Em 2025, Vegetti é o artilheiro do Brasil. O atacante argentino tem cinco gols a mais que Germán Cano, do Fluminense, e Neto, do Confiança, que ocupam a segunda colocação neste ranking.

Os 19 gols fizeram Vegetti se tornar o segundo maior artilheiro estrangeiro do Vasco, com 52 gols. Além disso, o Pirata é o terceiro maior artilheiro cruz-maltino neste Século ao lado de Élton.

continua após a publicidade

Vegetti e os maiores artilheiros estrangeiros do Vasco

1) Villadoniga (Uruguai) - 83 gols

2) Pablo Vegetti (Argentina) - 52 gols

⁠3) Germán Cano (Argentina) - 43 gols

⁠4) Silvio Parodi (Paraguai) - 37 gols

⁠5) Alfredo González - 29 gols

⁠6) Bahianinho (Portugal) - 29 gols

⁠7) Petkovic (Sérvia) - 28 gols

⁠8) Hugo Lammana (Argentina) - 25 gols

⁠9) Duvier Riascos (Colômbia) - 20 gols

⁠10) Andrés Ríos (Agentina) - 16 gols

Artilheiros do Vasco no Século XXI

1) Romário - 131 gols

2) Nenê - 63 gols

3) Élton e Vegetti - 52 gols

4) Leandro Amaral - 51 gols

5) Germán Cano - 43 gols

6) Yago Pikachu - 40 gols

7) Alecsandro - 39 gols

8) Morais - 38 gols

9) Thalles e Valdir - 35 gols

➡️ Vasco lucra bolada com gols de Gabriel Pec na MLS; veja detalhes