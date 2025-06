Fatal Model se oferece para pagar dívida do Corinthians com Memphis

O Corinthians vive um período de instabilidade com seu principal jogador, Memphis. O holandês cobra R$ 6,1 milhão do clube alvinegro que deveriam ter sido pagos por bonificações pelo título do Campeonato Paulista deste ano e ameaçou não se reapresentar se a pendência não for paga. A Fatal Model, empresa de anúncios de acompanhantes, se ofereceu a quitar o valor.

continua após a publicidade

A informação foi trazida pelo 'Meu Timão'. A empresa encaminhou um e-mail endereçado ao presidente interino Osmar Stábile, o superintendente de marketing Vinicius Manfredi, e o superintendente comercial Sandor Romanelli.

— Nós da Fatal Model, gostaríamos de manifestar interesse em contribuir ativamente para resolver essa situação. Nos colocamos à disposição para quitar o valor com o jogador, com um teto de R$ 6.500.000 (seis milhões e quinhentos mil reais). Estamos abertos ao diálogo para discutir detalhes, condições e formas de implementação, com o objetivo de uma parceria sólida, transparente e ética, sempre respeitando os valores do Corinthians e da nossa marca — diz em trecho do e-mail.

continua após a publicidade

A dívida do Corinthians com Memphis é dividida em dois débitos: um no valor de R$ 4,7 milhões, referente a bônus pela conquista do Campeonato Paulista, e outro de R$ 1,4 milhão, relativo a direitos de imagem do jogador. O holandês ameaçou não se reapresentar com o grupo no sábado (28), caso o valor não seja quitado. O clube alvinegro ainda não se manifestou oficialmente sobre a situação.

Empresa possui investimentos no futebol (Foto: Divulação Fatal Model)

Interesse em parceria

Não é a primeira vez que a Fatal Model tenta se aproximar do clube. No ano passado, a empresa manifestou interesse em levar Pogba para o time alvinegro. Além disso, é a segunda maior doadora da campanha "Doe Arena", a vaquinha criada para ajudar a quitar a dívida do estádio com a Caixa Econômica Federal.

continua após a publicidade

Fatal Model

A empresa possui altos investimentos no futebol brasileiro, entre eles, o patrocínio de grandes clubes do Brasil como Vitória, Paysandu, Ponte Preta, Amazonas e Vila Nova. A Fatal Model faturou mais de R$ 100 milhões neste ano e inicia um projeto de internacionalização da marca.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Fundada em 2016, a empresa conta com 20 milhões de assinantes mensais e 50 mil acompanhantes cadastrados. A Fatal Model não realiza intermediação de contratações, funcionando apenas como uma plataforma de veiculação de anúncios das profissionais.