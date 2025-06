Carlos Germano, ídolo do Vasco, destacou a importância da pausa para a Copa do Mundo de Clubes para Fernando Diniz. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-goleiro cruz-maltino acredita que o técnico vai colocar o time para jogar da forma que pensa.

Carlos Germano exaltou atuações de Léo Jardim pelo Vasco (Foto: João Brandão/Lance!)

- Para os times que ficam trocando de treinador, como é o caso do Vasco, uma constante isso, caiu em uma boa hora. Por que como o Diniz ia ter tempo para colocar o Vasco da forma que ele pensa, tirar o melhor de cada um? Ou você faz isso no início do ano, na pré-temporada, ou se perde durante o ano. É a terceira troca de treinador nossa, que não tem tanto tempo assim. Caiu do céu essa parada para o elenco e para o Diniz. É um momento de recuperar os jogadores. Clinicamente e psicologicamente. Vai ser importante para o Vasco essa parada. Conhecer os jogadores, o sub-20, sub-17, que estão fazendo um grande trabalho no Vasco - considerou Carlos Germano. E complementou:

- Quando o Diniz vai para o Fluminense era um time que a gente não imaginava que iria tão longe quanto foi. É o que está acontecendo com o Vasco hoje. Diniz volta para o Vasco e encontra um time com confiança baixa, mas bom. Tem que arrumar essa equipe. Vamos ter tempo agora para o Mundial. Vamos ter um mês.

- O Diniz sabe explorar que há de melhor no time. Com o Vasco não vai ser diferente, ele vai saber explorar o que há de melhor. É a parte técnica? Recuperação pós-perda? O que há de melhor para o Vasco, o Diniz vai explorar - finalizou.

➡️ Entrevista completa com Carlos Germano, ídolo do Vasco

Vasco venceu a última partida antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Elogios a Léo Jardim

Com contrato se encerrando no final, mas perto de ativar a cláusula de renovação automática, Léo Jardim é uma das peças fundamentais no elenco do Vasco. Carlos Germano exaltou o camisa 1 cruz-maltino e cravou que o goleiro tem totais condições de voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira.

- O Léo Jardim vem ajudando o Vasco há uns dois anos. Foi assim no ano que o Vasco também deixou para decidir a presença na Série A. O goleiro tem que ser dessa forma assim. Em alguns países contratam goleiro pelo o que pode render no clube em relação a pontuação. São aqueles jogos difíceis que você garante 1 a 0, 2 a 0 e o Léo Jardim faz isso muito bem no Vasco. Por estar jogando no Vasco tem totais possibilidades de servir à Seleção Brasileira, como já aconteceu. Mas pode ser uma figurinha carimbada em outras convocações também. É só continuar a fazer o trabalho dele no Vasco. Goleiro é cargo de confiança. O torcedor vascaíno acredita cegamente no Léo Jardim. Temos que aproveitar esse momento - disse o ex-goleiro do Vasco. E completou:

- O Vasco sempre teve tradição de revelar grandes goleiros. Às vezes na base tem o substituto do goleiro atual. A gente tem essa história. Mazzaropi, Acácio, Carlos Germano, Hélton e depois não revelamos mais ninguém. É uma missão da base.