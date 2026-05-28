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Antes mesmo da bola rolar para a partida decisiva contra o Barracas Central, pela Sul-Americana, o clima em São Januário já deixava claro o tamanho da insatisfação da torcida com o momento vivido pelo Vasco. Os 3.524 torcedores presentes no estádio receberam a equipe com vaias e cobranças ainda durante o aquecimento. O baixo público, inclusive, foi reflexo do movimento de "público zero" promovido pelas principais organizadas do clube como forma de protesto pelo desempenho recente da equipe, que vinha de três derrotas consecutivas para Internacional, Olimpia e Bragantino — esta última em casa e considerada uma das atuações que mais irritaram os vascaínos.

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Dentro de campo, o Vasco venceu o Barracas Central por 3 a 0 e garantiu a classificação na Sul-Americana. No entanto, a atuação e o resultado estiveram longe de representar uma reconciliação com o torcedor. Apesar do triunfo seguro, grande parte da arquibancada encarou a vitória apenas como uma obrigação diante do adversário argentino já eliminado. Após o apito final, as vaias voltaram a ecoar em São Januário, evidenciando que a pressão sobre elenco e comissão técnica segue alta.

A equipe comandada por Renato Gaúcho ainda tinha esperança de terminar a fase de grupos na liderança do Grupo G, mas não dependia apenas de si. A derrota para o Olimpia na rodada anterior obrigava o Vasco a torcer por um tropeço do clube paraguaio diante do Audax Italiano, algo que não aconteceu. Com isso, o Cruz-Maltino terminou na segunda colocação e terá que disputar o playoff da Sul-Americana contra uma equipe vinda da Libertadores para tentar chegar às oitavas de final da competição continental.

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Jogadores do Vasco comemoram gol contra o Barracas Central (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

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Agora, o Vasco terá mais um compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo. O Cruz-Maltino enfrenta o Atlético-MG neste domingo (31), às 16h (de Brasília), novamente em São Januário. Diferentemente do duelo contra o Barracas Central, a expectativa é de estádio cheio. A equipe carioca está apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e vê o confronto como fundamental para evitar entrar na pausa em situação delicada na tabela.

Após a partida, Renato Gaúcho destacou a importância da presença da torcida no próximo compromisso da equipe.

— O mais importante é o torcedor comparecer domingo em São Januário, a gente tem um jogo difícil no Brasileiro. Com o apoio da torcida, é meio caminho andado. O torcedor tem que comparecer e incentivar os jogadores.

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Desta forma, o duelo contra o Atlético-MG ganha contornos de decisão para o Vasco antes da interrupção da temporada. Além da necessidade de somar pontos no Brasileirão, o confronto pode representar a chance do clube voltar a se aproximar do torcedor. Durante a pausa para a Copa do Mundo, a diretoria pretende buscar reforços para qualificar o elenco e tentar projetar uma sequência mais competitiva no restante do ano.

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