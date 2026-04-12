Após arrancada, Vasco perde fôlego e patina no Brasileirão

Renato Gaúcho estreou no Vasco na quinta rodada do Brasileirão com vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, a primeira do time na competição. Depois disso, o time conquistou mais sete pontos em três partidas. Mas a arrancada que fez a torcida acreditar que o time passaria a brigar na ponta de cima da tabela acabou: nos últimos três jogos, foram dois empates e uma derrota.

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➡️Renato, após empate do Vasco com o Remo: 'Nossas falhas têm que acabar'

Para o treinador do Vasco, porém, os tropeços recentes não representam uma queda de rendimento. Renato Gaúcho avalia que o que está faltando ao time é mais atenção.

— Dificilmente a gente tem tomado gols por méritos do adversário. São falhas nossas. Essas falhas têm que acabar, tem que ter mais atenção — declarou o técnico após o empate por 1 a 1 com o Remo, nesse sábado (11), em Belém.

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O Vasco saiu na frente nas últimas três partidas, mas cedeu o empate para Coritiba e Remo, e levou a virada do Botafogo.

— Infelizmente, a gente tem tomado alguns gols que a gente não pode. Eu mesmo comentei com eles agora no vestiário, nos últimos três jogos, com Coritiba, Botafogo e, hoje, Remo, a gente deixou no mínimo seis pontos — lamentou Renato

Apesar dos tropeços, Renato Gaúcho vê Vasco em bom momento (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Apesar disso, o técnico exalta o momento do time.

— Quando eu cheguei, o Vasco estava em último lugar, com um ponto. Hoje o Vasco tem treze pontos, já saiu da zona do rebaixamento, passou por alguns clubes, e assim é o Campeonato Brasileiro — disse o técnico.

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— É simples, a matemática é igual no mundo todo. Os números são iguais para todo mundo.

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