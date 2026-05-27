Após a vitória por 3 a 0 sobre o Barracas Central, que garantiu ao Vasco a classificação na segunda colocação do grupo da Sul-Americana, os jogadores cruz-maltinos comentaram sobre a semana turbulenta vivida pelo clube. A equipe conviveu com protestos da torcida e forte pressão após a sequência de resultados negativos.

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Autor de dois gols na partida desta quarta-feira (27), Adson destacou a união do elenco em meio ao momento de instabilidade e afirmou que o grupo encarou o duelo como uma decisão.

— Acho que todo mundo estava chateado depois da derrota. Todo mundo fica de cabeça quente nesses momentos. Mas o que importa é que o grupo está unido. Hoje a gente demonstrou isso dentro de campo, principalmente um correndo pelo outro. A gente sabia que precisava encarar esse jogo como uma final — afirmou o atacante.

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Um dos jogadores mais experientes do elenco e líder do grupo, o goleiro Léo Jardim também analisou o momento vivido pelo Vasco. O jogador revelou que houve cobranças internas durante a semana e avaliou que a resposta da equipe foi positiva.

— O que eu quero falar é que a gente se cobrou bastante. Houve cobrança de todas as partes, e eu acho que isso foi muito produtivo para essa mudança de chave. Como eu falei, o importante é dar continuidade nisso, para que não seja algo momentâneo. A gente precisa realmente mudar essa chave e ser mais consistente daqui para frente — disse o goleiro.

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Léo Jardim em zona mista do Vasco após partida da Sul-Americana (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Antes da pausa para a Copa do Mundo de 2026, o Vasco volta a campo neste domingo (31), quando recebe o Atlético-MG, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

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