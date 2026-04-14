Lance! TV transmite ao vivo Vasco x Audax Italiano pela Sul-Americana

O Lance!TV transmite ao vivo, nesta terça-feira, a partir das 19h, a partida entre Vasco da Gama x Audax Italiano, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A cobertura começa duas horas antes da bola rolar, com um pré-jogo especial direto de São Januário.

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A equipe do Lance!TV prepara um esquenta completo, com entradas ao vivo mostrando a movimentação nos arredores do estádio e a chegada da torcida cruzmaltina, com destaque para a tradicional barreira do Vasco. As reportagens ficam por conta de João Vidal e Thales Teixeira, trazendo o clima do jogo diretamente do palco da partida. Além das informações do setorista do Lance!, Pedro Cobalea.

Dentro de campo, o Vasco chega pressionado em busca da primeira vitória na competição após o empate sem gols com o Barracas Central na estreia. Sem vencer há quatro jogos e ocupando a lanterna do grupo, a equipe comandada por Renato Gaúcho deve ir a campo com uma formação mista, equilibrando a necessidade de resultado com o desgaste físico do elenco.

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Do outro lado, o Audax Italiano tenta surpreender fora de casa. A equipe chilena, que ocupa a parte intermediária da tabela em seu campeonato nacional, aposta na força do seu setor ofensivo para buscar pontos importantes longe de Santiago.

A transmissão terá narração de Lucas Borges e comentários de João Lidington, com uma cobertura completa, do pré-jogo ao apito final, trazendo todas as informações, análises e bastidores de mais um desafio do Vasco na competição continental.

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