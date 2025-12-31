O Lance! acompanha em tempo real as principais movimentações do mercado da bola nesta quarta-feira (31), último dia de 2025, com atualizações e bastidores das tratativas antes do início da próxima temporada do futebol brasileiro.

Cada liga possui sua própria janela de transferências, mas, em geral, esses períodos costumam ocorrer quase ao mesmo tempo, com pequenas diferenças nas datas. No Brasil, as negociações entre clubes profissionais estarão liberadas de 5 de janeiro a 3 de março de 2026.

Na Europa, a maioria dos campeonatos adota um período de transferências que vai do início de janeiro ao começo de fevereiro. Diante dessas variações, as equipes precisam agir com atenção, já que acordos internacionais podem ser inviabilizados caso o prazo de uma das partes já esteja encerrado.

Atualizações do mercado da bola AO VIVO:

7h - Coritiba fecha com meia Gustavo por empréstimo

O Coritiba acertou a contratação do meia Gustavo, ex-Sport, por um ano. O jogador de 23 anos desembarcou na capital paranaense na manhã desta quarta-feira (31). Saiba mais!