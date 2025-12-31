Corinthians chega a acordo para contratação definitiva de Maycon
Jogador deve acertar contrato até o final de 2027
O Corinthians chegou a um acordo com o Shakhtar Donetsk para a contratação em definitivo do volante Maycon até o final de 2027. As negociações iniciam com Fabinho Soldado e foram retomadas pelo novo executivo de futebol do clube alvinegro, Marcelo Paz.
A informação foi antecipada pelo 'ge.globo' e confirmada pelo Lance!. O acerto com os ucranianos foi costurado pelos empresários do atleta. Nos últimos três anos, Maycon foi cedido por empréstimo ao Corinthians. O país europeu vive um conflito armado com a Rússia desde 2022, e por isso, a Fifa instaurou uma regra em que os jogadores possam romper o contrato unilateralmente com equipes das regiões envolvidas na guerra.
Anteriormente, o acordo seria até o final de 2028, mas houve uma mudança e será válido por somente dois anos. O desejo de Maycon é permanecer no Timão, mas não sob um novo empréstimo, que causa uma instabilidade a cada fim de temporada.
O Shakhtar Donetsk irá manter 50% dos direitos federativos do jogador. O Timão deve 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões) aos ucranianos, mas a pendência financeira será tratada de forma separada a negociação.
Maycon se tornou um dos pilares da equipe após a chegada de Dorival Júnior e foi capitão do Corinthians na conquista da Copa do Brasil vencida sobre o Vasco, no último dia 21.
Transfer Ban
O Corinthians está proibido pela Fifa de inscrever novos jogadores. Em agosto, a instituição aplicou um transfer ban na equipe por uma dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, referente a contratação de Félix Torres, ainda em 2024.
A diretoria se mobiliza para quitar o valor no começo de 2026, para poder se movimentar no mercado. O clube alvinegro lucrou R$ 77 milhões com a conquista da Copa do Brasil e trabalha para adquirir um empréstimo bancário.
