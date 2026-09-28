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Los Angeles 2028: saiba como está a corrida olímpica da escalada

Entenda como funcionam os caminhos para as vagas no boulder, lead e speed em LA28

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 10:58
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Felipe Ho é um dos principais nomes da escalada esportiva brasileira. Foto: Dimitris Tosidis / IFSC.
Felipe Ho é um dos principais nomes da escalada esportiva brasileira. Foto: Dimitris Tosidis / IFSC.

A escalada esportiva terá uma configuração diferente nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Depois de estrear em Tóquio 2020 e de dividir suas provas entre boulder+lead e speed em Paris 2024, a modalidade contará com três disputas separadas em LA28. A disputa por vagas também terá caminhos específicos para cada prova, com classificação por eventos internacionais e continentais.

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✅ Quem está classificado?

Os Estados Unidos terão direito a uma vaga por gênero em cada disciplina, caso essas vagas sejam utilizadas conforme os critérios estabelecidos pelo sistema de qualificação. Também haverá uma vaga de universalidade por gênero em cada uma das três disciplinas. No total, isso significa seis vagas destinadas à universalidade: duas no boulder, duas na dificuldade e duas na velocidade.

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Ainda não há atletas classificados para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O processo de qualificação começa em 2027 e será disputado separadamente nas três disciplinas: boulder, dificuldade (lead) e velocidade (speed). Ao todo, a escalada terá 76 vagas de atletas: 38 masculinas e 38 femininas.

⚔️ Formato de disputa da classificação

Embora boulder, lead e speed sejam provas independentes nos Jogos, os três sistemas de classificação seguem uma estrutura semelhante. Cada disciplina terá vagas distribuídas por:

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  • eventos multiesportivos continentais;
  • Campeonato Mundial de Escalada de 2027;
  • qualificatórios continentais da África, Ásia e Oceania;
  • Olympic Qualifier Series (OQS);
  • país-sede;
  • universalidade.

Os atletas podem disputar mais de uma disciplina. Por isso, um mesmo escalador poderá buscar vaga tanto no boulder quanto na dificuldade, por exemplo, sem necessariamente ocupar duas vagas na cota total de atletas da modalidade. Esse é um dos pontos que tornam o sistema de LA28 diferente dos ciclos anteriores.

Boulder e Lead

O boulder e a Lead terão, inicialmente, 24 atletas em cada disputa, divididos entre 12 homens e 12 mulheres. Em cada prova, serão:

  • 10 vagas por gênero distribuídas pelo sistema esportivo;
  • 1 vaga por gênero para o país-sede;
  • 1 vaga por gênero destinada à universalidade.

A classificação esportiva terá seis vagas iniciais por gênero:

  • 1 vaga: Jogos Europeus de 2027;
  • 1 vaga: Jogos Pan-Americanos de Lima 2027;
  • 1 vaga: Campeonato Mundial de 2027;
  • 1 vaga: Qualificatório da África;
  • 1 vaga: Qualificatório da Ásia;
  • 1 vaga: Qualificatório da Oceania.

As quatro vagas esportivas restantes por gênero serão definidas pela classificação geral da Olympic Qualifier Series, que terá três etapas em 2028. Assim, para o Brasil, os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027 serão uma das primeiras grandes oportunidades de classificação direta tanto no boulder, quanto na dificuldade.

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Velocidade

A prova de velocidade terá um número maior de atletas: 28 no total, sendo 14 homens e 14 mulheres. Em cada gênero, serão distribuídas:

  • 12 vagas pelo sistema esportivo;
  • 1 vaga para os Estados Unidos, como país-sede;
  • 1 vaga de universalidade.

Os primeiros caminhos também passam pelos eventos continentais e pelo Campeonato Mundial de 2027:

  • 1 vaga: Jogos Europeus;
  • 1 vaga: Jogos Pan-Americanos;
  • 1 vaga: Campeonato Mundial;
  • 1 vaga: Qualificatório da África;
  • 1 vaga: Qualificatório da Ásia;
  • 1 vaga: Qualificatório da Oceania.

As vagas restantes serão distribuídas pela Olympic Qualifier Series de 2028. A velocidade, portanto, terá uma cota maior que as outras duas disciplinas, com 14 atletas por gênero, contra 12 no boulder e Lead.

Jogos Pan-Americanos serão primeiro grande caminho para o Brasil

Os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027 terão importância direta na corrida olímpica brasileira. O evento distribuirá uma vaga masculina e uma feminina em cada disciplina. Ou seja, o Brasil poderá buscar classificação no:

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  • boulder masculino;
  • boulder feminino;
  • dificuldade masculina;
  • dificuldade feminina;
  • velocidade masculina;
  • velocidade feminina.

Os vencedores de cada prova, respeitando os critérios de elegibilidade e os limites por Comitê Olímpico Nacional, garantirão vagas para seus países. [3])

Campeonato Mundial de 2027

O Campeonato Mundial de Escalada de 2027, previsto para Brno, na República Tcheca, será outro caminho direto para Los Angeles. Cada uma das três disciplinas distribuirá uma vaga por gênero aos atletas mais bem colocados que ainda não tenham se classificado.

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Assim como nos Jogos Pan-Americanos, a classificação é vinculada ao desempenho em cada disciplina. Portanto, o resultado no boulder não interfere diretamente na busca por uma vaga na dificuldade ou na velocidade.

Qualificatórios continentais

Além da Europa e das Américas, outras três regiões terão torneios específicos de qualificação:

  • África;
  • Ásia;
  • Oceania.

Cada evento distribuirá uma vaga por gênero em cada disputa. Com isso, o sistema garante que todos os continentes tenham caminhos próprios de acesso aos Jogos antes da disputa da Olympic Qualifier Series.

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Olympic Qualifier Series define vagas finais

A Olympic Qualifier Series (OQS) será o último grande caminho para Los Angeles 2028. A série terá três etapas:

  • Tóquio: 4 a 7 de maio de 2028;
  • Xangai: 11 a 14 de maio de 2028;
  • Orlando: 8 a 11 de junho de 2028.

No boulder e na dificuldade, os atletas disputarão vagas a partir da classificação acumulada da série. A OQS distribuirá quatro vagas por gênero em cada uma dessas disciplinas. Na velocidade, a série também completará a maior parte das vagas restantes do sistema classificatório.

Situação do Brasil na corrida olímpica

O Brasil ainda precisa conquistar todas as suas vagas para Los Angeles 2028. Para os brasileiros, o Pan de Lima surge como uma oportunidade especialmente importante, já que o evento distribuirá vagas diretas em cada uma das três disciplinas. Caso não consiga a classificação por essa via, o país ainda poderá buscar vagas no Mundial e, posteriormente, na OQS. Como boulder, lead e velocidade terão classificações independentes, um atleta brasileiro poderá concentrar sua campanha na especialidade em que tiver mais chances de alcançar uma vaga.

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🏅 Histórico do Brasil em Olimpíadas

A escalada esportiva é uma das modalidades mais recentes do programa olímpico. A estreia aconteceu em Tóquio 2020, quando as três disciplinas foram reunidas em uma única competição. O Brasil não teve representante na estreia olímpica da modalidade. Em Paris 2024, a escalada passou a ter duas disputas por gênero: boulder+lead e velocidade. O país também não conquistou uma vaga para os Jogos.

Los Angeles 2028 será, portanto, a próxima oportunidade para o Brasil buscar sua primeira participação olímpica na escalada esportiva. A separação entre as três disciplinas amplia os caminhos de classificação em relação aos ciclos anteriores.

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📅 Quando será a escalada em Los Angeles?

A escalada esportiva está programada para acontecer entre 24 e 29 de julho de 2028.

O calendário prevê:

  • 24 de julho: semifinal do boulder masculino e classificatórias da velocidade;
  • 25 de julho: semifinal do boulder feminino e semifinal da dificuldade masculina;
  • 26 de julho: finais da velocidade e semifinal da dificuldade feminina;
  • 27 de julho: final do boulder masculino;
  • 28 de julho: final do boulder feminino e final da dificuldade masculina;
  • 29 de julho: final da dificuldade feminina.

📍 Local de disputa

A escalada será disputada no Long Beach Climbing Theater, estrutura que fará parte do Long Beach Sports Park, na região costeira de Los Angeles.

Escalada virou esporte olímpico e estará presente em Tóquio — Foto: Divulgação/IFSC
Escalada virou esporte olímpico e estará presente em Tóquio — Foto: Divulgação/IFSC
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