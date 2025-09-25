menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTodos Esportes

Guardiola afirma após vitória do City: ‘O espírito está de volta’

City aguarda definição de adversário na próxima fase da Copa da Liga Inglesa

João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/09/2025
13:23
Guardiola à beira do campo no empate em 1 a 1 entre Manchester City e Everton, pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
imagem cameraGuardiola à beira do campo no empate em 1 a 1 entre Manchester City e Everton, pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Pep Guardiola elogiou o desempenho do Manchester City após vitória na Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira (24), os Cityzens venceram o Huddersfield Town por 2 a 0, no Accu Stadium, em Huddersfield. O treinador se mostrou satisfeito com o desempenho dos atletas, apesar momento conturbado da temporada.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os Cityzens abriram o placar logo nos primeiros minutos com chute de fora da área de Phil Foden. Após sair na frente, a equipe comandada por Pep Guardiola passou a controlar o jogo com posse de bola e tranquilidade. No segundo tempo, o brasileiro Savinho marcou o segundo gol e garantiu a vitória dos visitantes. Em entrevista à Sky Sports, Guardiola elogiou os jogadores do City pela forma que lidaram com um desafio fora de casa.

continua após a publicidade
Pep Guardiola - Manchester City
Pep Guardiola já conquistou seis títulos de Premier League pelo Manchester City (Foto: Oli SCARFF / AFP)

— É sempre complicado, mas jogamos muito bem. Eles mudaram a formação e tivemos que melhorar na construção, mas nos saímos muito bem no geral. Estamos na próxima fase, é bom! Não considero isso garantido, mas o espírito voltou em muitas coisas. Estou muito feliz. Foi ótimo

➡️Sem sustos, favoritos avançam; veja os resultados da Copa da Liga Inglesa

Pep Guardiola foi criticado após empate entre Manchester City e Arsenal no último domingo (21). A partida, válida pela quinta rodada da liga nacional, terminou em 1 a 1 no Emirates Stadium, em Londres (ING). Depois da partida, a postura tática de Guardiola foi compara à de José Mourinho. Para jornalista, Guardiola 'estacionou o ônibus' para evitar gol de empate.

continua após a publicidade

Guardiola no City

Neste sábado (27), o Manchester City recebe o Burnley às 11h (de Brasília), no Etihad Stadium. A partida é validada pela sexta rodada da Premier League. A equipe de Pep Guardiola está na nona colocação do Campeonato Inglês, com duas vitórias, um empate e duas derrotas

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias