Nottingham Forest encara 'xodó' do futebol na Copa da Inglaterra

O Nottingham Forest encara o Wrexham pela terceira fase da Copa da Inglaterra, a FA Cup, na sexta-feira (9), no Racecourse Ground, em Wrexham (GAL). O duelo colocará frente a frente um clube da Premier League, liga mais rica do mundo, contra outro que vive ascensão meteórica, com donos famosos, faturamento maior que diversos clubes brasileiros e que possuí conexão impar com torcedores do mundo todo.

História do Wrexham

O Wrexham foi fundado em 1864, sendo o clube mais antigo do País de Gales e o terceiro mais antigo do mundo. A trajetória do clube é marcada por altos e baixos extremos. O ápice inicial ocorreu na temporada 1977–78, quando o clube conquistou o título da terceira divisão e alcançou a segunda divisão pela primeira vez. No entanto, o sucesso foi seguido por um declínio acentuado, resultando em rebaixamentos sucessivos que levaram o time de volta à quarta divisão em 1983.

O clube manda seus jogos no Racecourse Ground, um marco histórico inaugurado em 1807. Com capacidade para 10.500 torcedores, o local é reconhecido como o estádio internacional mais antigo do mundo ainda em uso.

No início do século XXI, o Wrexham enfrentou seu período mais sombrio, com sérios problemas financeiros que ameaçaram sua permanência no futebol profissional. Porém, em 2021, quando disputava a quinta divisão, tudo mudou.

Novos donos

Em fevereiro de 2021, o clube foi adquirido pelos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney por cerca de 2 milhões de libras (aproximadamente R$ 14,2 milhões). A partir daí, o Wrexham começou a ter um crescimento exponencial. Com investimento pesado, chegada de jogadores de divisões acima e a contratação do experiente treinador Phil Parkinson, a equipe demorou um pouco para subir de volta ao nível profissional, mas, em três temporadas, o Wrexham saiu da quinta divisão inglesa para alcançar a Championship, a segunda divisão nacional.

Fora de campo, desde a aquisição pela RR McReynolds Company, a equipe galesa obteve uma valorização de quase 5.000%, sendo avaliada atualmente em 100 milhões de libras (cerca de R$ 709 milhões), segundo dados da Bloomberg.

O impacto da série documental

O principal motor para o crescimento financeiro e a expansão da marca foi a produção da série documental "Bem-vindo ao Wrexham" (Welcome to Wrexham), disponível na plataforma Disney+. A obra, coproduzida pela Maximum Effort — empresa de Ryan Reynolds —, retrata os bastidores da compra, os desafios de gestão, a cultura local e a relação com a torcida.

A exposição global gerada pelos 18 episódios transformou a estrutura de receitas da instituição. Na temporada 2023/24, o clube registrou um aumento de renda de 26,7 milhões de libras, com um dado inédito: 52% desse faturamento teve origem fora do Reino Unido.

Receitas superiores a clubes brasileiros

O sucesso comercial do Wrexham permitiu que o clube superasse financeiramente diversas equipes tradicionais do futebol brasileiro. Em 2024, o time arrecadou R$ 97 milhões apenas com patrocínios e publicidade. Esse montante coloca a equipe galesa à frente de 16 dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, incluindo Santos (R$ 89 milhões), Internacional (R$ 75 milhões), Grêmio (R$ 65 milhões) e Cruzeiro (R$ 58 milhões). Apenas Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo apresentaram receitas comerciais superiores.

Atual temporada

De volta a Championship, o Wrexham teve início complicado, com duas derrotas e um empate nas primeiras três rodadas. Porém, a equipe se recuperou e, nas últimas quatro partidas, venceu todas, com direito a um grande jogo contra o Sheffield United, com o placar em 5 a 3 aos galeses. Na tabela, os Red Dragons ocupam a nona colocação, com 40 pontos, uma a menos que o Watford — último time dentro da zona de playoffs — e a seis do Middlesbrough — último time dentro da zona de acesso direto.

