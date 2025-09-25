menu hamburguer
Futebol Internacional

Jornalista critica Guardiola através de comparação com Mourinho

Para jornalista, Guardiola 'estacionou o ônibus' para evitar gol no último jogo

João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/09/2025
07:00
Guardiola x Mourinho: técnicos vão medir forças mais uma vez nesta quinta-feira. Quem vai levar a melhor? Vote nos duelos do LANCE!&nbsp;
imagem cameraPep Guardiola e José Mourinho no futebol espanhol (Foto: Oli Scarf / AFP)
Pep Guardiola foi criticado após empate entre Manchester City e Arsenal no último domingo (21). A partida, válida pela quinta rodada da liga nacional, terminou em 1 a 1 no Emirates Stadium, em Londres (ING). Depois da partida, a postura tática de Guardiola foi compara à de José Mourinho.

Oliver Brown, do jornal "The Telegrapf", criticou a postura adotada por Pep Guardiola no Manchester City durante o segundo tempo do empate com o Arsenal. Para o jornalista, a postura causou estranheza, pois, mesmo vencendo por 1 a 0, os Cityzens recuaram muito e deixaram o adversário com liberdade ofensiva.

Pep Guardiola lamenta derrota do Manchester City para o Tottenham na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
— Preferiria não ver este trabalho ser arruinado por um exercício desesperado, ao estilo Mourinho, de estacionar o ônibus, com a perda de tempo ativamente incentivada e Phil Foden substituído por um lateral-esquerdo a 24 minutos do fim — afirmou

Em vez de manter sua filosofia habitual de controle e domínio, Guardiola adotou uma postura extremamente defensiva como solução para o esgotamento de modo de jogo. Para o jornalista, esta guinada tática representa uma mudança no estilo de jogo do treinador. Para Oliver Brown, Guardiola parece ter abandonado seus princípios por um pragmatismo.

— A necessidade de o City passar por alguma evolução tática era evidente desde o seu declínio no meio da temporada passada. Mas esta foi outra coisa, uma mudança tão drástica que o técnico trocou todos os seus princípios pelo mais sombrio pragmatismo — completou o jornalista

Manchester City registrou 32,8% de posse de bola no empate contra o Arsenal. Segundo o jornalista, este é o menor percentual de posse de bola em nove anos sob o comando de Guardiola. Para Oliver Brown, este numero indica uma contradição entre a filosofia de Guardiola e o futebol praticado pelos Citzyens.

— Por um lado, ele tem um desejo avassalador de controlar, de ditar o ritmo do jogo e moldá-lo à sua vontade. Por outro, ele sugere que se contenta em ter apenas 32% da posse de bola — disse Brown

