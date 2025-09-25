Abre o olho, Ancelotti! Brasileiros vivem dia mágico no futebol internacional; veja

A quarta-feira (24) foi marcada por um desempenho expressivo dos jogadores brasileiros no futebol internacional. Atletas do País do Futebol voltaram a se destacar nas principais competições europeias, com participações decisivas em gols e assistências. Os destaques ocorreram principalmente pela Europa League, no confronto entre Real Betis e Nottingham Forest — partida acompanhada in loco por membros da comissão técnica de Carlo Ancelotti —, e também pela tradicional Copa da Liga Inglesa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

🔵⚪ Manchester City: Savinho (⚽)

As fases iniciais da Copa da Liga Inglesa são tradicionalmente marcadas por confrontos em que a disparidade técnica entre os clubes é evidente, com vantagem clara para os times da Premier League. Nesse cenário, o Manchester City confirmou seu favoritismo ao vencer o Huddersfield Town por 2 a 0, fora de casa. Os gols da equipe foram marcados por Phil Foden, aos 18', e por Savinho, aos 29 minutos da segunda etapa. No lance do brasileiro, o autor do primeiro tento encontrou o camisa 26 pela ponta esquerda; o ex-Atlético-MG dominou e finalizou com força, de canhota, por cima do goleiro adversário.

continua após a publicidade

Após uma temporada regular em um City instável, Savinho viu seu espaço na equipe diminuir em 2025/26. Aproveitando a oportunidade em uma competição de menor prestígio no calendário nacional, ele busca reconquistar protagonismo sob o comando de Pep Guardiola.

Huddersfield Town 0x2 Manchester City: Savinho em comemoração do segundo gol da partida (Foto: Oli Scarff/AFP)

⚫⚪ Newcastle: Joelinton (⚽⚽) e Bruno Guimarães (🅰️🅰️)

Seguindo o padrão da terceira rodada da Copa da Liga, o Newcastle não encontrou dificuldades para superar o Bradford City por 4 a 1, no St. James’ Park. O destaque da partida ficou por conta de dois jogadores que marcaram duas vezes cada. William Osula abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo e voltou a balançar as redes aos 42 da etapa final. Joelinton, por sua vez, fez jus à antiga função de centroavante e também anotou dois gols: o primeiro aos 17 minutos do tempo inicial e o segundo aos 30 do segundo tempo.

continua após a publicidade

Os dois gols do camisa 7 foram finalizações precisas, executadas com tranquilidade em frente à baliza, com chutes rasteiros no canto do goleiro adversário. Outro brasileiro foi destaque: Bruno Guimarães, responsável por distribuir duas assistências durante a partida.

Newcastle 4x1 Bradford City: Joelintonem comemoração do primeiro gol da partida (Foto: Paul Ellis/AFP)

➡️ Sem sustos, favoritos avançam; veja os resultados da Copa da Liga Inglesa

🟢 Real Betis: Antony (⚽)

O principal jogo da quarta-feira foi o confronto entre Real Betis e Nottingham Forest, partida que despertou grande interesse entre os fãs do futebol internacional, especialmente pela presença de jogadores brasileiros em campo.

O Betis, com destaque para o zagueiro Natan, Garoto do Ninho, e para a estrela Antony, conseguiu um empate heroico após estar em desvantagem no placar. O gol de empate foi marcado justamente pelo camisa 7, que recebeu um passe preciso de Marc Roca pelo lado esquerdo à meia altura e finalizou com classe de perna direita no canto do goleiro adversário.

Betis 2x2 Nottingham Forest: Antony em comemoração do quarto gol da partida (Foto: Cristina Quicler/AFP)

🔴⚪ Nottingham Forest: Igor Jesus (⚽⚽) e Douglas Luiz (🅰️)

Até o momento em que Antony marcou o gol de empate para o Betis, Igor Jesus era o grande destaque da partida. Após desencantar em território inglês, ele anotou os primeiros gols do Nottingham Forest na Europa League, primeira competição internacional da equipe desde a temporada 1995/96.

O Betis abriu o placar com Cédric Bakambu aos 15 minutos, mas o ex-Botafogo empatou três minutos depois, ao receber passe de Morgan Gibbs-White e empurrar para o gol livre na pequena área. Cinco minutos depois, Douglas Luiz cobrou escanteio com precisão, permitindo que Jesus cabeceasse e virasse o placar parcial da primeira etapa.

Betis 2x2 Nottingham Forest: Igor Jesus em comemoração do primeiro gol da partida (Foto: Cristina Quicler/AFP)

➡️ Com show de ex-São Paulo e ex-Botafogo; veja os resultados da estreia da Europa League

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.