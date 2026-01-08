Kevin Keegan, Bola de Ouro e ex-Liverpool, é diagnosticado com câncer

Kevin Keegan, ex-atacante da seleção inglesa, bicampeão da Bola de Ouro e ídolo do Liverpool e Newcastle, foi diagnosticado com câncer após ser internado para investigar sintomas persistentes na região abdominal. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (7) pelo Newcastle United, clube pelo qual Keegan atuou como jogador e treinador. O ex-jogador, de 74 anos, passará por tratamento especializado na Inglaterra.

Em comunicado oficial, o clube informou que o diagnóstico foi feito após exames médicos mais detalhados e pediu respeito à privacidade da família neste momento. Não foi divulgado o tipo específico de câncer.

— Kevin Keegan foi internado recentemente no hospital para uma avaliação mais detalhada de seus sintomas abdominais persistentes. Os exames revelaram um diagnóstico de câncer, para o qual Kevin será submetido a tratamento. Kevin está grato à equipe médica pela intervenção e pelos cuidados contínuos. Neste momento difícil, a família pede privacidade e não fará mais comentários — informou o comunicado divulgado pelo Newcastle.

A notícia gerou ampla repercussão no futebol inglês, especialmente no Newcastle, onde Keegan é tratado como uma figura histórica. Antes da vitória por 4 a 3 sobre o Leeds, pela Premier League, o clube prestou homenagem ao ex-atacante com mensagens exibidas nos telões do St. James' Park. Os dizeres "We're all with you, King Kev" ("Estamos todos com você, Rei Kev") fizeram referência ao apelido pelo qual Keegan é conhecido entre os torcedores.

O Newcastle também se manifestou nas redes sociais, reforçando apoio ao ex-jogador e treinador durante o tratamento.

— Nosso ex-jogador e treinador, Kevin Keegan, passará por tratamento após ser diagnosticado com câncer. King Kev, estamos com você a cada passo do caminho — publicou o clube.

Dirigentes do Bayern, Liverpool e ex-companheiros de seleção inglesa também enviaram mensagens públicas de apoio, destacando a importância de Keegan para o futebol europeu.

Kevin Keegan teve carreira marcante como jogador e treinador

Kevin Keegan construiu uma das trajetórias mais relevantes do futebol europeu entre as décadas de 1970 e 1980. Revelado pelo Scunthorpe United, ganhou projeção internacional no Liverpool, onde foi multicampeão inglês e conquistou a Liga dos Campeões da temporada 1976/77. Ao todo, venceu três títulos da antiga First Division pelo clube.

Em 1977, transferiu-se para o Hamburgo, da Alemanha, onde viveu o auge individual da carreira. Pelo clube alemão, conquistou a Bundesliga na temporada 1978/79 e foi eleito o melhor jogador do mundo pela revista France Football em duas edições consecutivas da Bola de Ouro, em 1978 e 1979. Keegan integra um seleto grupo de atletas que venceram o prêmio em anos seguidos, ao lado de nomes como Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Kevin Keegan nos seus tempos de Liverpool (Foto: Reprodução)

Pela seleção da Inglaterra, disputou 63 partidas, marcou 21 gols, foi capitão da equipe e posteriormente assumiu o comando técnico da seleção entre 1999 e 2000.

A ligação de Keegan com o Newcastle começou ainda como jogador, em 1984, e se consolidou após o fim da carreira. Como treinador, comandou o clube em duas passagens. Na primeira, mais longa, foi responsável por tirar o time da terceira divisão inglesa, conduzi-lo de volta à elite e terminar a Premier League 1995/96 como vice-campeão, em uma campanha histórica que ficou marcada pela disputa direta com o Manchester United. Em 2008, retornou ao clube para uma passagem curta e conturbada. Além do Newcastle, Keegan também treinou Fulham e Manchester City, além da própria seleção inglesa.

O ex-jogador permanece internado sob acompanhamento médico, e o tratamento será conduzido integralmente no Reino Unido, conforme informado pelo clube e por sua família.

