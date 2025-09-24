menu hamburguer
Sem sustos, favoritos avançam; veja os resultados da Copa da Liga Inglesa

Arsenal e Manchester City venceram fora de casa

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/09/2025
18:33
Com gol de Savinho, o Manchester City bateu o Huddersfield Town e avançou na Copa da Liga Inglesa (Foto: Oli SCARFF / AFP)
Com gol de Savinho, o Manchester City bateu o Huddersfield Town e avançou na Copa da Liga Inglesa (Foto: Oli SCARFF / AFP)
Quatro partidas encerraram à terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira (24). Com equipes do "Big Six", os favoritos não passaram sufoco nos duelos contra times de divisões inferiores. Em Londres, o Tottenham teve vida fácil diante do Doncaster Rovers, com dois gols em sequência. Fora de casa, Manchester City e Arsenal superaram Huddersfield Town e Port Vale, respectivamente.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Copa da Liga Inglesa - Terceira rodada

Huddersfield 0x2 Manchester City

Com time misto, o Manchester City superou o Huddersfield Town por 2 a 0. Fora de casa, no Accu Stadium, os Cityzens abriram o placar logo nos primeiros minutos com Phil Foden, em chute de fora da área. Após o gol, a equipe de Pep Guardiola controlou a posse da bola e ampliou na segunda etapa, com gol do brasileiro Savinho, para fechar a conta.

Com gol de Savinho, o Manchester City bateu o Huddersfield Town e avançou na Copa da Liga Inglesa (Foto: Oli SCARFF / AFP)
Com gol de Savinho, o Manchester City bateu o Huddersfield Town e avançou na Copa da Liga Inglesa (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Port Vale 0x2 Arsenal

O Arsenal bateu o Port Vale por 2 a 0 e avançou na Copa da Liga Inglesa, no Vale Park. Reforço para a equipe na temporada, Eberechi Eze anotou seu primeiro gol com a camisa dos Gunners para abrir o placar. No decorrer da partida, os londrinos administraram a vantagem e, perto do fim, Leandro Trossard marcou golaço para garantir a classificação.

Tottenham 3x0 Doncaster Rovers

Sem dificuldades, o Tottenham venceu o Doncaster Rovers por 3 a 0, no Tottenham Hotspur Stadium. Logo no primeiro tempo, em lances em sequência, os Spurs abriram 2 a 0, com gols de João Palinha, de meia-bicicleta, e Jay McGrath, que marcou contra. No segundo tempo, já nos acréscimos, Brennan Johnson marcou o terceiro.

O Tottenham bateu o Doncaster Rovers e avançou na Copa da Liga Inglesa (Foto: Ian Kington / AFP)
O Tottenham bateu o Doncaster Rovers e avançou na Copa da Liga Inglesa (Foto: Ian Kington / AFP)

Demais resultados da Copa da Liga Inglesa

  1. Sheffield Wednesday 0x1 Grimsby Town
  2. Crystal Palace 1(4)x1(2) Millwall
  3. Brentford 1(4)x1(2) Aston Villa
  4. Fulham 1x0 Cambridge United
  5. Wolves 2x0 Everton
  6. Barnsley 0x6 Brighton
  7. Burnley 1x2 Cardiff City
  8. Wrexham 2x0 Reading
  9. Swansea City 3x2 Nottingham Forest
  10. Liverpool 2x1 Southampton
  11. Lincoln City 1x2 Chelsea
  12. Newcastle 4x1 Bradford City

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

O Arsenal bateu o Port Vale e avançou na Copa da Liga Inglesa (Foto: Darren Staples / AFP)
O Arsenal bateu o Port Vale e avançou na Copa da Liga Inglesa (Foto: Darren Staples / AFP)

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
