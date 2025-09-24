Sem sustos, favoritos avançam; veja os resultados da Copa da Liga Inglesa
Arsenal e Manchester City venceram fora de casa
Quatro partidas encerraram à terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira (24). Com equipes do "Big Six", os favoritos não passaram sufoco nos duelos contra times de divisões inferiores. Em Londres, o Tottenham teve vida fácil diante do Doncaster Rovers, com dois gols em sequência. Fora de casa, Manchester City e Arsenal superaram Huddersfield Town e Port Vale, respectivamente.
Copa da Liga Inglesa - Terceira rodada
Huddersfield 0x2 Manchester City
Com time misto, o Manchester City superou o Huddersfield Town por 2 a 0. Fora de casa, no Accu Stadium, os Cityzens abriram o placar logo nos primeiros minutos com Phil Foden, em chute de fora da área. Após o gol, a equipe de Pep Guardiola controlou a posse da bola e ampliou na segunda etapa, com gol do brasileiro Savinho, para fechar a conta.
Port Vale 0x2 Arsenal
O Arsenal bateu o Port Vale por 2 a 0 e avançou na Copa da Liga Inglesa, no Vale Park. Reforço para a equipe na temporada, Eberechi Eze anotou seu primeiro gol com a camisa dos Gunners para abrir o placar. No decorrer da partida, os londrinos administraram a vantagem e, perto do fim, Leandro Trossard marcou golaço para garantir a classificação.
Tottenham 3x0 Doncaster Rovers
Sem dificuldades, o Tottenham venceu o Doncaster Rovers por 3 a 0, no Tottenham Hotspur Stadium. Logo no primeiro tempo, em lances em sequência, os Spurs abriram 2 a 0, com gols de João Palinha, de meia-bicicleta, e Jay McGrath, que marcou contra. No segundo tempo, já nos acréscimos, Brennan Johnson marcou o terceiro.
Demais resultados da Copa da Liga Inglesa
- Sheffield Wednesday 0x1 Grimsby Town
- Crystal Palace 1(4)x1(2) Millwall
- Brentford 1(4)x1(2) Aston Villa
- Fulham 1x0 Cambridge United
- Wolves 2x0 Everton
- Barnsley 0x6 Brighton
- Burnley 1x2 Cardiff City
- Wrexham 2x0 Reading
- Swansea City 3x2 Nottingham Forest
- Liverpool 2x1 Southampton
- Lincoln City 1x2 Chelsea
- Newcastle 4x1 Bradford City
