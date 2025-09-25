Astro do Atlético de Madrid tem time revelado: ‘Ele é Barcelona’

Julián Alvarez foi o destaque do triunfo do Atlético de Madrid nesta quarta-feira (24). O atacante marcou três gols na vitória dos Colchoneros sobre o Rayo Vallencano por 3 a 2, em jogo da sexta rodada de LaLiga, no estádio Riyadh Air Metropolitano. Apesar do êxito, atual situação do jogador foi alvo de críticas por parte de seu ex-treinador.

Em entrevista à rádio espanhola "Rádio Super Deportivo", Hugo Rafael Varas, primeiro técnico de Julián Álvarez, cirticou o atual momento do atleta no Atlético de Madrid. Para o ex-treinador, o atacante de 25 anos está desconfortável atuando fora de posição na equipe de Diego Simeone

Julián Álvarez comemora gol com a camisa do Atlético de Madrid (Foto: Michal Cizek/AFP)

— Não o vejo confortável no Atlético. Acho que ele tem jogado muitas partidas pelas pontas, nunca jogou na posição em que deveria estar jogando. — disse Hugo Rafael Varas

Varas não pouco críticas a Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid. Na entrevista, ele afirmou que o estilo de jogo dos Colchoneros não favorece o futebol de Julián Alvarez

— Hoje, o Atlético é um time que defende muito e ataca pouco. Vejo ele mais como um passador do que como um finalizador. Está fazendo gols de falta ou de fora da área. O time não cria muitas chances para que Julián seja o 9 que fazia gols no River — afirmou o treinador

O ex-treinador de 'La Araña', apelido de Julián Álvarez, sugeriu que pode haver uma mudança no futuro do Atlético de Madrid, e até especulou sobre uma possível transferência para o Barcelona ou o Real Madrid, clubes que fariam sentido por estilo de jogo ofensivas.

— Acho que em algum momento haverá uma mudança, ou de técnico, ou dele mesmo. Recentemente, uma pessoa me disse que ele deveria ir para o Barcelona, e a verdade é que ele não está no Barcelona porque o clube não colocou o dinheiro que precisava colocar. Ele iria, porque sempre foi torcedor do Barcelona. Mas eu gostaria que ele jogasse no Real Madrid — finalizou Varas

