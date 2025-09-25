menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Palmeiras vai às semifinais da Libertadores e garante bolada com a competição

Valor pode chegar perto dos R$ 200 milhões caso Palmeiras continue avançando

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porVitor Guedes,
Dia 25/09/2025
12:00
Vitor Roque comemora gol do Palmeiras diante do River (Foto: Nelson Almeida / AFP)
imagem cameraVitor Roque comemora gol do Palmeiras diante do River Plate (Foto: Nelson Almeida / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras venceu o River Plate na última quarta-feira (24), garantindo vaga na semifinal da Conmebol Libertadores 2025. Somando todas as premiações que a equipe recebeu até aqui, o Verdão já faturou uma bolada com a competição, além de já ter atingido as metas esportivas para a temporada. Confira com o Lance! quanto o clube já levou e quanto ainda pode levar.

continua após a publicidade

Apenas por passar de fase, a equipe paulistana já garantiu 5,95 milhões de dólares (R$ 42,7 milhões). No entanto, cada vitória no campeonato garante mais 330 mil dólares (R$ 1,7 milhão). Como o Palmeiras venceu todas as partidas na competição até agora, são mais R$ 17,6 milhões aos cofres do Verde. Logo, até agora, a equipe de Abel Ferreira já faturou aproximadamente R$ 58 milhões.

Abel Ferreira em Palmeiras x Ceará pelo Brasileirão
Abel Ferreira em Palmeiras x Ceará pelo Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Abel sobre renovação com o Palmeiras: ‘Não preciso de papel e caneta para dizer que quero ficar’

Quanto cada fase da competição paga?

  • Fase de Grupos: 3 milhões de dólares (R$ 17 milhões) / (+ 330 mil dólares, ou R$ 1,7 milhão, por vitória)
  • Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares (R$ 7,1 milhões)
  • Quartas de final: 1,7 milhão de dólares (R$ 9,2 milhões)
  • Semifinal: 2,3 milhões de dólares (R$ 12,5 milhões)
  • Vice-campeão: 7 milhões de dólares (R$ 38,2 milhões)
  • Campeão: 24 milhões de dólares (R$ 131,2 milhões)

Quanto o Palmeiras ainda pode ganhar?

Caso avance a final e seja vice campeão, o valor chega a R$ 96 milhões. Agora, se for campeão da competição, R$ 189,2 milhões. Lembrando que cada vitória garante ao time mais R$ 1,7 milhão, portanto, o valor pode se aproximar ainda mais dos R$ 200 milhões.

continua após a publicidade

Metas atingidas

Até agora, apenas uma meta esportiva não foi alcançada pela equipe da Barra Funda. Confira:

  • Semifinal do Campeonato Paulista ✅
  • Quartas de final da Copa do Brasil ❌
  • Quartas de final da Libertadores ✅
  • Terminar no G4 do Brasileirão ⌛

Além destas metas, o técnico Abel Ferreira também havia mencionado, antes do Mundial de Clubes, que gostaria de passar da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, meta que foi atingida.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias