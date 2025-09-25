Palmeiras vai às semifinais da Libertadores e garante bolada com a competição
Valor pode chegar perto dos R$ 200 milhões caso Palmeiras continue avançando
O Palmeiras venceu o River Plate na última quarta-feira (24), garantindo vaga na semifinal da Conmebol Libertadores 2025. Somando todas as premiações que a equipe recebeu até aqui, o Verdão já faturou uma bolada com a competição, além de já ter atingido as metas esportivas para a temporada. Confira com o Lance! quanto o clube já levou e quanto ainda pode levar.
Apenas por passar de fase, a equipe paulistana já garantiu 5,95 milhões de dólares (R$ 42,7 milhões). No entanto, cada vitória no campeonato garante mais 330 mil dólares (R$ 1,7 milhão). Como o Palmeiras venceu todas as partidas na competição até agora, são mais R$ 17,6 milhões aos cofres do Verde. Logo, até agora, a equipe de Abel Ferreira já faturou aproximadamente R$ 58 milhões.
➡️ Abel sobre renovação com o Palmeiras: ‘Não preciso de papel e caneta para dizer que quero ficar’
Quanto cada fase da competição paga?
- Fase de Grupos: 3 milhões de dólares (R$ 17 milhões) / (+ 330 mil dólares, ou R$ 1,7 milhão, por vitória)
- Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares (R$ 7,1 milhões)
- Quartas de final: 1,7 milhão de dólares (R$ 9,2 milhões)
- Semifinal: 2,3 milhões de dólares (R$ 12,5 milhões)
- Vice-campeão: 7 milhões de dólares (R$ 38,2 milhões)
- Campeão: 24 milhões de dólares (R$ 131,2 milhões)
Quanto o Palmeiras ainda pode ganhar?
Caso avance a final e seja vice campeão, o valor chega a R$ 96 milhões. Agora, se for campeão da competição, R$ 189,2 milhões. Lembrando que cada vitória garante ao time mais R$ 1,7 milhão, portanto, o valor pode se aproximar ainda mais dos R$ 200 milhões.
Metas atingidas
Até agora, apenas uma meta esportiva não foi alcançada pela equipe da Barra Funda. Confira:
- Semifinal do Campeonato Paulista ✅
- Quartas de final da Copa do Brasil ❌
- Quartas de final da Libertadores ✅
- Terminar no G4 do Brasileirão ⌛
Além destas metas, o técnico Abel Ferreira também havia mencionado, antes do Mundial de Clubes, que gostaria de passar da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, meta que foi atingida.
