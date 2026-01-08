Com Vini Jr, Real Madrid e Atlético de Madrid divulgam escalações pela Supercopa
Vencedor do confronto encara o Barcelona na decisão do torneio
Real Madrid e Atlético de Madrid divulgaram as escalações para o duelo desta quinta-feira (8), às 16h (de Brasília), King Abdullah Sports City, em Jidá (SAU), pela semifinal da Supercopa da Espanha. Para o duelo, os técnicos Xabi Alonso e Diego Simeone foram com os times titulares, apesar de desfalques de ambos os lados.
Escalação do Real Madrid
Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio e Carreras; Camavinga, Tchouaméni e Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García e Vini Jr.
Reservas: Lunin, Carvajal, Alaba, Arda Güler, Ceballos, Fran García, Mendy, Huijsen, Mastantuono, Jiménez e Thiago.
Escalação do Atlético de Madrid
Oblak; Llorente, Pubill, Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Gallagher, Koke e Baena; Sorloth e Julián Álvarez.
Reservas: Musso, Giménez, Molina, Le Normand, Julio Díaz, Johnny, Jano, Taufik, Griezmann, Almada e Raspadori
➡️Supercopa da Espanha terá premiação recorde nesta edição; veja valores
Como chegam as equipes?
O Atlético de Madrid chega confiante para o clássico decisivo após vencer quatro das últimas cinco partidas na temporada. A equipe comandada por Diego Simeone já enfrentou o rival uma vez em 2025/26 e levou ampla vantagem, ao golear por 5 a 2 em duelo pela LaLiga. Para o confronto na Arábia Saudita, o treinador não poderá contar com Lenglet, enquanto Nico González são desfalques.
O Real Madrid, por sua vez, vive grande momento e soma quatro vitórias consecutivas, incluindo uma goleada por 5 a 1 sobre o Real Betis na última rodada do Campeonato Espanhol. Apesar da boa fase, Xabi Alonso terá um desfalque importante: Mbappé não viajou para a disputa da Supercopa por conta de uma lesão no joelho.
Tudo sobre Atlético de Madrid x Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):
Atlético de Madrid 🆚 Real Madrid
Semifinal – Supercopa da Espanha
📆 Data e horário: quinta-feira, 8 de janeiro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: King Abdullah Sports City, em Jeddah (ARA)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Mateo Busquets
🚩 Assistentes: Gonzalo García González e Adrián Díaz
📺 VAR: Javier Iglesias
