Cruzeiro pode contar com retorno de lesionado; veja balanço do DM

Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 07:15 • Belo Horizonte

Em busca da primeira vitória no comando do Cruzeiro, Fernando Diniz segue ajustando as peças no elenco em meio aos lesionados. Com seis desfalques no departamento médico, o goleiro Cássio pode ser liberado pela fisioterapia do clube no início desta semana.

O camisa 1 celeste divulgou, em suas redes sociais, que esteve na Toca da Raposa neste domingo (13) para seguir com o tratamento do edema na coxa direita, mesmo com o elenco de folga. A expectativa do Cruzeiro é contar com o retorno do arqueiro para o jogo contra o Bahia, na próxima sexta-feira (18), pela 30ª rodada do Brasileirão.

Além de Cássio, mais cinco jogadores integram o departamento médico do clube. Abaixo, o Lance! destaca os desfalques de Fernando Diniz e a situação de cada atleta.

Cássio

Na última quarta-feira (9), em treinamento na Toca da Raposa, o goleiro foi ao chão ao saltar para defender uma bola cruzada. Após a queda, Cássio deixou as atividades mais cedo e passou por avaliação médica, sendo detectado um edema na coxa direita. O atleta já iniciou o tratamento, e a expectativa é que o goleiro esteja disponível já no início desta semana.

Juan Dinenno

O jogador se lesionou após uma dividida durante o jogo contra o Internacional, no Mineirão, em 28 de agosto. O atleta tentou voltar para o jogo, mas não suportou as dores e saiu de campo chorando. Após exames, foi detectado uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, com necessidade de cirurgia.

40 dias seguidos do procedimento cirúrgico, Dinenno divulgou nas redes sociais um vídeo em que compartilha a sua rotina de recuperação, entre atividades na fisioterapia e trabalhos de fortalecimento muscular. O retorno centroavante é previsto somente para 2025, durante o Campeonato Mineiro.

Matheus Henrique

Na última terça-feira (08), o Cruzeiro divulgou que o atleta foi submetido a exames que diagnosticaram lesão em um músculo no quadril. Sem necessidade de cirurgia, o volante iniciou o tratamento conservador no clube, sem previsão de retorno.

Japa

Após sofrer uma pancada no pé direito durante a partida contra o Atlético-GO, no início de setembro, o volante da base teve fratura constatada e passou por procedimento cirúrgico. Na última semana, o Cruzeiro divulgou imagens do jogador realizando trabalhos híbridos entre a fisioterapia e a preparação física na Toca da Raposa II, sem previsão de retorno.

Vitinho

Também em setembro, o Cria da Toca sofreu lesão muscular na coxa direita durante o jogo contra o São Paulo, na derrota do Cruzeiro por 1 a 0. Vitinho iniciou o tratamento conservador no departamento médico do clube e, ao lado de Japa, vem realizando trabalhos híbridos. O tempo de recuperação não foi divulgado.

Rafa Silva

O atacante se lesionou durante um treino do Cruzeiro em agosto, antes do elenco embarcar para o jogo das oitavas de final da Conmebol Sul-Americana, em Buenos Aires, contra o Boca Juniors. Rafa Silva sofreu uma lesão no tendão da parte posterior do joelho direito.

Antes de lesionar o joelho, o camisa 8 sofreu uma lesão muscular na coxa direita em julho, durante o jogo contra o Vasco, no empate por 0 a 0. O jogador já está em trabalho de transição física e está próximo de retornar aos treinamentos.