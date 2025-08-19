Em estreia com a 10, Mbappé celebra vitória do Real Madrid: ‘Sempre ajudar a equipe’
Atacante francês anotou o único gol na vitória sobre o Osasuna
Sob a batuta de Kylian Mbappé, o Real Madrid abriu a temporada 2025/26 com vitória sobre o Osasuna por 1 a 0, pela rodada inicial de La Liga. O craque francês, que estreou a posse da camisa 10 no confronto, celebrou o resultado da primeira rodada. Além disso, o atacante revelou que está bem e que o mais importante será ajudar o time.
➡️ Mbappé estreia camisa 10 com gol e leva Real Madrid à vitória sobre o Osasuna em La Liga
Em entrevista a Real Madrid TV, Mbappé exaltou a vitória sobre o Osasuna. O novo camisa 10 do Real Madrid elogiou a atuação dos adversários e expressou a alegria do triunfo na rodada de abertura do Campeonato Espanhol.
— Era importante para nós começarmos com uma vitória em casa. Sabíamos que seria difícil. O Osasuna tinha um plano claro de nos esperar, e eles tinham o Budimir. No primeiro tempo, não tivemos espaços, e no segundo tempo, marcamos cedo. Tivemos mais chances e tivemos mais controle. Esperávamos marcar o segundo, mas não aconteceu. Estamos felizes com a vitória e vamos em busca de mais — afirmou Mbappé.
Na sequência, o atacante francês revelou que está bem fisicamente, após sofrer com uma gastroenterite aguda durante o Mundial de Clubes. Com o retorno e com condições para atuar, Mbappé garantiu que o mais importante é ajudar o Real Madrid, tanto no ataque, quanto na defesa.
— Me sinto muito bem, mas o mais importante é sempre ajudar a equipe. Ofensivamente, defensivamente e tudo o mais vai acontecer. Se eu tiver um bom espírito para ajudar a equipe, venceremos os jogos — declarou o francês.
A partida marcou a estreia de Mbappé com a camisa 10 do Real Madrid, que era, anteriormente, de Luka Modrić. Além da primeira partida, também foi o primeiro gol do atacante com a nova numeração, que inicia uma nova era no Santiago Bernabéu.
🌌 Próximo jogo do Real Madrid
O Real Madrid volta a campo já no domingo (24), para enfrentar o recém-promovido Real Oviedo no Carlos Tartiere, às 16h30 (de Brasília), pela segunda rodada de LaLiga.
