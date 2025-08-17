O UFC retornará ao Brasil no dia 11 de Outubro para o Fight Night: Oliveira x Fiziev.

O UFC retornará ao Brasil no dia 11 de Outubro para o Fight Night: Oliveira x Fiziev e o card do evento já está tomando forma. A luta principal foi anunciada recentemente e marcará o retorno do lendário Charles Oliveira a solo brasileiro. O ex-campeão peso leve lidera os lutadores brasileiros e enfrenta Rafael Fiziev em duelo até 70kg.

Para além do retorno de ''Do Bronx'', o UFC Rio terá diversas lutas interessantes e deve ter um grande reforço. Após vitória avassaladora no UFC 319, Carlos Prates pediu e conseguiu vaga no UFC Rio e vai ser adicionado ao card. O ''Pesadelo'' pediu o ex-campeão Leon Edwards, que ainda não respondeu ao desafio do brasileiro.

O UFC Rio terá dois combates no peso pesado, com os brasileiros Vitor Petrino e Jhonata Diniz enfrentam o americano Thomas Petersen e o português Mario Pinto, respectivamente. Já a peso palha Julia Polastri tem a oportunidade de medir forças com a polonesa Karolina Kowalkiewicz, que já disputou o cinturão da categoria.

Brasil x Argentina e estreia de lenda do jiu-jitsu

O UFC Rio também terá um duelo entre Brasil e Argentina. O brasiliense Vicente Luque enfrenta Santiago Ponzinibbio, que é da Argentina, mas treinou durante muito tempo no Brasil e é grande conhecido do público local. A luta entre os dois acontecerá na divisão dos meio-médios (até 77kg).

Decacampeã mundial de jiu-jitsu e membro do Hall da Fama na Arte Suave, Beatriz Mesquita fará sua estreia no octógono do UFC em casa. A brasileira, que está invicta no MMA com cinco vitórias, enfrenta a russa Irina Alekseeva. O duelo será válido pelo peso galo.

Lutas confirmadas do UFC Rio (até o momento):

Peso leve: Charles Oliveira x Rafael Fiziev

Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen

Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz

Peso meio-médio: Vicente Luque x Santiago Ponzinibbio

Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll

Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto

Peso galo: Irina Alekseeva x Beatriz Mesquita

Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter