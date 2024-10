Atacante do Cruzeiro divulga vídeo de recuperação 40 dias após cirurgia

Juan Dinenno rompe LCA e só retorna aos gramados em 2025 pelo Cruzeiro







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 07:00 • Belo Horizonte

Em tratamento após romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito, o atacante do Cruzeiro, Juan Ignácio Dinenno, divulgou nas redes sociais, nesta quinta-feira (10), um vídeo em que compartilha a sua rotina de recuperação, entre atividades na fisioterapia e trabalhos de fortalecimento muscular.

O jogador se lesionou após uma dividida durante o jogo contra o Internacional, no Mineirão, em jogo adiado da quinta rodada do Brasileiro. O atleta tentou voltar para o jogo, mas não suportou as dores e saiu de campo chorando.

Dinenno compartilha nas redes sociais sua rotina de recuperação após cirurgia (Divulgação/Redes Sociais)

Anunciado pelo Cruzeiro na janela de transferências do início do ano, essa não foi a primeira lesão de Dinenno. O artilheiro celeste fraturou o nariz na reta final do Campeonato Mineiro e já reclamava de incômodo na região do púbis.

O último jogo do argentino foi na estreia do ex-técnico Fernando Seabra, em 11 de abril. Ao realizar exames, foi detectado lesão no local com necessidade de cirurgia.

Juan Dinenno chegou ao Cruzeiro vindo do Pumas, do México, com vínculo até o final de 2026. Em 22 jogos, o atacante balançou as redes oito vezes.