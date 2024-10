Matheus Pereira é convocado para a Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (15), a Seleção Brasileira recebe o Peru, às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Vindo de vitória contra o Chile, o Brasil terá novidade para esta partida: o meia Matheus Pereira substitui Lucas Paquetá, suspenso após cartão amarelo.

O Matheus Pereira vem se destacando com a camisa do Cruzeiro, onde chegou no ano passado, vindo do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ele atuou em 48 partidas neste ano, somando nove gols e 13 assistências. O jogador já estava no radar do técnico Dorival Júnior.

– Fui pego de surpresa, estava almoçando. Achei que era brincadeira, as mensagens chegando, né? Mas depois quando eu vi o Alexandre Mattos (diretor de futebol do Cruzeiro) me mandou uma mensagem, Pelaipe me ligou e depois o Rodrigo chegou a me ligar, aí eu já acreditei mais. Mas, uma emoção muito grande, um prazer enorme estar aqui. É o sonho de qualquer criança que deseja ser jogador, representar o seu país. Então, estou muito feliz por essa oportunidade, muito feliz. Não tem palavras que possam descrever o meu sentimento neste momento. - disse o meia.

O Brasil enfrenta o Peru na próxima terça (15). O time canarinho está em quarto na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas, com 13 pontos, enquanto os peruanos amargam a lanterna, com apenas três.