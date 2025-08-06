Palmeiras abandona lema de Abel em vexame para rival e sai vaiado da Copa do Brasil

O Palmeiras passou longe de ter cabeça fria e coração quente no Allianz Parque. Visivelmente nervosa, a equipe de Abel Ferreira até tentou uma pressão tímida nos minutos iniciais, em busca de reverter o placar adverso da ida, mas viu a reação ser interrompida por uma infeliz expulsão de Aníbal Moreno antes dos quinze minutos de jogo.

Com um a menos e a obrigação de vencer por dois gols de diferença, a euforia deu lugar à tensão dentro e fora de campo. Enquanto os jogadores tentavam se reorganizar em campo, o banco alviverde intensificou as reclamações a arbitragem, que até interrompeu o jogo em excesso, mas passou longe de ser protagonista como havia sido na partida de ida, em Itaquera.

O resultado do conflito foi uma nova expulsão, desta vez do auxiliar João Martins. A cada minuto, o elenco parecia mais perdido, algo raro na "Era Abel Ferreira". Nem a conversa no vestiário nem as mudanças na equipe surtiram efeito.

Apático, o Palmeiras viu o rival marcar duas vezes, ambas em lances com falhas alviverdes, e, sem demonstrar qualquer sinal de reação, apenas aguardou o apito final no Allianz Parque. A derrota marca a segunda eliminação do Verdão para o Corinthians na temporada, algo inédito na história centenária do clube.

Antes do apito final de Daronco, Emiliano Martínez encerrou a trágica noite do Palmeiras com mais uma expulsão desnecessária. Vaias e críticas diretas ao elenco e à comissão técnica marcaram o pós-jogo. A presidente Leila Pereira também não foi poupada. Já são nove reforços contratados até o momento, mais de meio bilhão de reais investidos e um elenco sem padrão, com um futebol distante daquele apresentado nas conquistas das duas Libertadores no início da década.

Torcida do Palmeiras protesta no Allianz Parque

Irritada com o desempenho apresentado em casa, a torcida do Palmeiras direcionou as críticas ao elenco, à comissão técnica e à diretoria. Sob vaias, o time deixou o Allianz Parque cabisbaixo, com a certeza de ter protagonizado uma das piores derrotas no estádio.

Abel Ferreira foi um dos principais alvos, especialmente da principal organizada do clube. Uma ala do público, no entanto, aproveitou para defender o treinador e respondeu às críticas com vaias. Leila Pereira, antes amplamente exaltada por torcedores de diversos clubes do Brasil, também foi cobrada pela montagem do elenco, assim como o diretor de futebol Anderson Barros.

Acostumado com os dias de glória, o Allianz Parque se despediu da Copa do Brasil ao som de: "Vergonha, vergonha, vergonha, time sem vergonha". Nada exagerado para um time que não marcou em quatro partidas eliminatórias contra o maior rival em 2025.