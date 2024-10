Sada Cruzeiro mantém hegemonia e conquista 16º Campeonato Mineiro

Sada Cruzeiro é campeão do Campeonato Mineiro de Vôlei 2024 (Créditos: Agência i7/Sada Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 18:18 • Belo Horizonte

Neste domingo (13), o Sada Cruzeiro se sagrou campeão e ergueu a taça do Campeonato Mineiro de Vôlei diante do Itambé Minas, por 3 sets a 1, no Mineirinho. Com parciais de 21/25, 25/21, 25/19 e 37/35, o time celeste chega a marca de 16 títulos no torneio, 15° conquista consecutiva.

O Mineirinho, fechado desde 2019, recebeu investimento de R$ 41 milhões em acordo firmado pelo Governo de Minas Gerais, passou por revitalização e volta a receber jogos e eventos culturais.

Cerca de 10 mil torcedores compareceram ao ginásio e puderam acompanhar quase três horas de jogo entre uma das maiores rivalidades do vôlei nacional.

Desenrolar do jogo

O Itambé Minas começou abrindo vantagem de 12 a 8, jogando em cima do erro do time celeste, sobretudo na recepção. O Sada conseguiu diminuir a diferença para um ponto, mas o Minas garantiu a vitória no set, fechando em 25/21.

Campeonato Mineiro 2024 - Sada Cruzeiro x Itambé Minas (Créditos: Agência i7/Sada Cruzeiro)

No segundo set, o Cruzeiro retomou o jogo de forma dominante, abriu vantagem de quatro pontos, manteve o bom desempenho e fechou a parcial em 25/19.

Com força máxima no terceiro set, a Raposa virou o jogo no Mineirinho por 25/17 e inflamou a torcida no ginásio.

No set decisivo, as duas equipes se revezaram no placar, protagonizando um duelo que chegou ao empate de 24/24. O Minas tentou levar para o tie-break, mas o Sada Cruzeiro emplacou 37/35 e levantou o caneco mais uma vez.