Palermo x Manchester City: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso
Equipes se enfrentam no Estádio Renzo Barbera, em Palermo, na Itália
Palermo e Manchester City se enfrentam neste sábado (9), em amistoso de pré-temporada. A bola rola às 16h (de Brasília), no estádio Renzo Barbera, em Palermo, na Itália, e terá transmissão do canal SportyNet no YouTube.
Ficha do jogo
Palermo x Manchester City: como chegam as equipes?
Ambas equipes fazem os primeiros jogos de preparação para a temporada 2025/26. O Palermo está na segunda divisão italiana e terminou a última Serie B na oitava colocação, na zona de playoffs para o acesso; contudo, foi derrotado pela Juve Stabia na primeira rodada e segue na divisão inferior.
Já o City vem de temporada atípica, conquistando apenas a Supercopa da Inglaterra. O último jogo da equipe de Guardiola foi na eliminação para Al-Hilal nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.
Tudo sobre o jogo entre Palermo e Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Palermo 🆚 Manchester City
Amistoso internacional
📆 Data e horário: sábado, 9 de agosto, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Renzo Barbera, em Palermo, na Itália;
👁️ Onde assistir: SportyNet (YouTube).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
💗 Palermo (Técnico: Filippo Inzaghi)
Gomis; Diakite, Bani e Magnani; Buttaro, Gomes e Palumbo, Augello; Gyasi e Brunori; Pohjanpalo.
Ⓜ️ Manchester City (Técnico: Erik ten Hag)
Trafford; Lewis, Stones, Dias e Ait-Nouri; Bernardo e Reijnders; Savinho, Foden e Doku; Marmoush.
