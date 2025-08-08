menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTodos Esportes

Palermo x Manchester City: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso

Equipes se enfrentam no Estádio Renzo Barbera, em Palermo, na Itália

Palermo Manchester City onde assistir
imagem cameraPalermo e Manchester City se enfrentam em amistoso (Arte: Lance!)
Avatar
Lance!
Palermo (ITA)
Dia 08/08/2025
16:10
  • Matéria
  • Mais Notícias

Palermo e Manchester City se enfrentam neste sábado (9), em amistoso de pré-temporada. A bola rola às 16h (de Brasília), no estádio Renzo Barbera, em Palermo, na Itália, e terá transmissão do canal SportyNet no YouTube.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

PAL
Manchester City-escudo-onde-assistir
MCI
Pré-temporada
Amistoso internacional
Data e Hora
Sábado, 9 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)
Local
Estádio Renzo Barbera, em Palermo (ITA)
Árbitro
Onde assistir
SportyNet (Youtube)

Palermo x Manchester City: como chegam as equipes?

Ambas equipes fazem os primeiros jogos de preparação para a temporada 2025/26. O Palermo está na segunda divisão italiana e terminou a última Serie B na oitava colocação, na zona de playoffs para o acesso; contudo, foi derrotado pela Juve Stabia na primeira rodada e segue na divisão inferior.

continua após a publicidade

Já o City vem de temporada atípica, conquistando apenas a Supercopa da Inglaterra. O último jogo da equipe de Guardiola foi na eliminação para Al-Hilal nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

➡️ Ex-Manchester City é condenado a dois anos de prisão por fraude; entenda

Tudo sobre o jogo entre Palermo e Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Palermo 🆚 Manchester City
Amistoso internacional
📆 Data e horário: sábado, 9 de agosto, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Renzo Barbera, em Palermo, na Itália;
👁️ Onde assistir: SportyNet (YouTube).

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

💗 Palermo (Técnico: Filippo Inzaghi)
Gomis; Diakite, Bani e Magnani; Buttaro, Gomes e Palumbo, Augello; Gyasi e Brunori; Pohjanpalo.

Ⓜ️ Manchester City (Técnico: Erik ten Hag)
Trafford; Lewis, Stones, Dias e Ait-Nouri; Bernardo e Reijnders; Savinho, Foden e Doku; Marmoush.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Palermo Manchester City onde assistir
Palermo e Manchester City se enfrentam em amistoso (Arte: Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias