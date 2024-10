Matheus Pereira, do Cruzeiro, divulga reação após ser convocado

Matheus Pereira é destaque do Cruzeiro na temporada







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 07:45 • Belo Horizonte

Horas depois de ser convocado para a Seleção Brasileira, Matheus Pereira, camisa 10 do Cruzeiro, usou as redes sociais para agradecer pela oportunidade e pelas mensagens recebidas. Surpreso, o jogador revelou que não esperava pela convocação.

O destaque da Raposa assume o lugar de Lucas Paquetá, suspenso após receber o segundo cartão amarelo no jogo contra o Chile, na última quinta-feira, na vitória do Brasil por 2 a 1. No vídeo divulgado, Matheus Pereira agradece o carinho recebido e o apoio dos amigos e familiares.

- Agradecer a Deus por essa oportunidade que eu estou tendo de representar a Seleção. Confesso que fui pego de surpresa, mas queria agradecer a todos pelo carinho, a Deus por estar direcionando essa oportunidade e à minha família. Confesso que ainda não consegui ver todas as mensagens, mas muito obrigado pelo carinho - celebrou o camisa 10.

Na mira de Dorival Júnior

Matheus Pereira foi convocado um dia depois de Dorival Júnior revelar, em entrevista coletiva, que acompanhava o desempenho do atleta no time mineiro desde 2023, ano em que o jogador chegou ao clube.

- Fico feliz que jogadores que estão disputando o Campeonato Brasileiro estejam sendo aproveitados. Alguns outros estão sendo observados. Esse menino que você citou (Matheus Pereira) também, por aquilo que vem apresentando dentro do Campeonato Brasileiro, não só este ano, mas no ano anterior ele também teve um certo destaque - disse Dorival

Com 48 jogos na atual temporada, Matheus Pereira é o destaque no time e lidera o número de gols e assistências no Cruzeiro, tendo balançado as redes por nove vezes e sendo decisivo para servir os companheiros em 13 oportunidades.

O meia irá se integrar à seleção, que chega a Brasília nesta sexta-feira para a partida contra o Peru, marcada para a próxima terça-feira, às 21h45 (horário de Brasília), no Mané Garrincha.