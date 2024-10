No Cruzeiro, jovens da base iniciam trabalhos híbridos após lesão

Japa, volante do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 17:24 • Belo Horizonte

Neste sábado, o Cruzeiro divulgou nas redes sociais que o volante Japa e o meia Vitinho iniciaram os trabalhos híbridos entre fisioterapia e preparação física no clube. Ambos se lesionaram em setembro e passaram a integrar o departamento médico do clube mineiro.

O volante Japa esteve em campo pela última vez na vitória diante do Atlético-GO por 3 a 1, no dia primeiro de setembro. O atleta levou uma pancada, fraturou o pé direito, deixou o estádio de muletas e foi submetido a uma cirurgia.

Vitinho, meio-campo do Cruzeiro (Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

Já Vitinho se lesionou durante a partida contra o São Paulo, em 15 de setembro, na derrota do time celeste por 1 a 0 no Mineirão. Aos 22 minutos da segunda etapa, o meia sentiu a coxa direita e deixou o gramado do Mineirão chorando. Após exames de imagem, foi constatada a lesão.

Os Crias da Toca retornam às atividades no Cruzeiro em um momento de baixa no meio-campo. O volante Matheus Henrique foi diagnosticado com uma lesão no quadril no início de outubro e iniciou o tratamento conservador no clube.

O time mineiro entra em campo na próxima sexta-feira (18), contra o Bahia, pela 30ª rodada do Brasileiro, no Mineirão. Cinco dias depois, a Raposa enfrenta o Lanús, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, também no Gigante da Pampulha.