Como números explicam atuação decepcionante do Cruzeiro na Libertadores A Raposa foi superada pelo Flamengo no Maracanã

Na noite em que se esperava o resgate do Rei de Copas, o Cruzeiro teve uma atuação decepcionante no Maracanã e acabou eliminado da Libertadores com a derrota por 2 a 1 para o Flamengo. Apesar de o resultado ser natural, o desempenho celeste em campo foi abaixo de sua média com Artur Jorge.

Principalmente no primeiro tempo, a Raposa deixou o Rubro-Negro dominar a bola e atacar. Em 45 minutos, os cariocas tiveram duas grandes chances, finalizaram 15 vezes, sendo quatro ao gol, e nove dessas finalizações ocorreram dentro da área.

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Postura apática se mostra nos duelos

Contra o Flamengo, em uma partida em que se esperava postura combativa dos mineiros, o Cruzeiro teve seu segundo pior aproveitamento em duelos no chão com Artur Jorge, vencendo apenas 28 de 67 (41,79%).

Nos duelos aéreos, quesito em que a equipe costuma ter dificuldades, a Raposa venceu apenas 39,13% dos embates, o quarto pior rendimento do time sob o comando de Artur Jorge.

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Curiosamente, apesar de ter menos posse de bola que o adversário e estar atrás no placar em grande parte do confronto, a Raposa teve menos desarmes que o rival (15 a 17).

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Espaço para os principais jogadores do Flamengo

Os principais jogadores do Flamengo (Pedro, Arrascaeta e Jorginho) tiveram tempo e espaço para trabalhar nas condições em que se sentem confortáveis. Nos lances dos dois gols, Pedro faz pivô e encontra um companheiro em boas condições; no primeiro, quem aparece no meio da defesa para finalizar é Arrascaeta.

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No total, Jorginho teve 176 metros em condução, com 18 avanços com a bola. Com sua atuação, Pedro e Arrascaeta ganharam espaço à frente da área, o que se traduziu em um número recorde de finalizações sofridas dentro da área por parte da Raposa.

Players of Flamengo celebrate after winning the second leg of the Copa Libertadores round of 16 football match between Brazilian teams Flamengo and Cruzeiro at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on August 19, 2026. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

O Flamengo chutou dentro da área em 14 ocasiões, pior marca da equipe celeste com Artur Jorge ao lado do duelo contra o Boca Juniors na Bombonera. Enquanto isso, o Cabuloso teve seu terceiro pior número nesse quesito com o português, com apenas cinco finalizações no perímetro. Ainda nos chutes, foi a segunda partida em que os mineiros mais sofreram finalizações (24) sob o comando de Artur Jorge.

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Individualidades do Cruzeiro não foram bem

Os principais jogadores do Cruzeiro (Gerson, Matheus Pereira e Kaio Jorge) não tiveram noites inspiradas no Maracanã, mas não evitaram a responsabilidade. Os meio-campistas apareceram e tiveram momentos positivos, mas muito abaixo do esperado para uma decisão.

Até pela estratégia de saída de bola adotada por Artur Jorge, Matheus Pereira foi o jogador com mais ações com a bola no jogo (80) e 19 conduções, sendo o responsável por iniciar praticamente todas as jogadas.

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Enquanto isso, Gerson também participou bem, com 62 ações com a bola e 17 conduções, mas teve pouca contribuição defensiva, com apenas um desarme e dois duelos vencidos em seis.

Trios de Flamengo e Cruzeiro (Foto: Reprodução)

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