Como números explicam atuação decepcionante do Cruzeiro na Libertadores
A Raposa foi superada pelo Flamengo no Maracanã
Na noite em que se esperava o resgate do Rei de Copas, o Cruzeiro teve uma atuação decepcionante no Maracanã e acabou eliminado da Libertadores com a derrota por 2 a 1 para o Flamengo. Apesar de o resultado ser natural, o desempenho celeste em campo foi abaixo de sua média com Artur Jorge.
Principalmente no primeiro tempo, a Raposa deixou o Rubro-Negro dominar a bola e atacar. Em 45 minutos, os cariocas tiveram duas grandes chances, finalizaram 15 vezes, sendo quatro ao gol, e nove dessas finalizações ocorreram dentro da área.
Postura apática se mostra nos duelos
Contra o Flamengo, em uma partida em que se esperava postura combativa dos mineiros, o Cruzeiro teve seu segundo pior aproveitamento em duelos no chão com Artur Jorge, vencendo apenas 28 de 67 (41,79%).
Nos duelos aéreos, quesito em que a equipe costuma ter dificuldades, a Raposa venceu apenas 39,13% dos embates, o quarto pior rendimento do time sob o comando de Artur Jorge.
Curiosamente, apesar de ter menos posse de bola que o adversário e estar atrás no placar em grande parte do confronto, a Raposa teve menos desarmes que o rival (15 a 17).
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Espaço para os principais jogadores do Flamengo
Os principais jogadores do Flamengo (Pedro, Arrascaeta e Jorginho) tiveram tempo e espaço para trabalhar nas condições em que se sentem confortáveis. Nos lances dos dois gols, Pedro faz pivô e encontra um companheiro em boas condições; no primeiro, quem aparece no meio da defesa para finalizar é Arrascaeta.
No total, Jorginho teve 176 metros em condução, com 18 avanços com a bola. Com sua atuação, Pedro e Arrascaeta ganharam espaço à frente da área, o que se traduziu em um número recorde de finalizações sofridas dentro da área por parte da Raposa.
O Flamengo chutou dentro da área em 14 ocasiões, pior marca da equipe celeste com Artur Jorge ao lado do duelo contra o Boca Juniors na Bombonera. Enquanto isso, o Cabuloso teve seu terceiro pior número nesse quesito com o português, com apenas cinco finalizações no perímetro. Ainda nos chutes, foi a segunda partida em que os mineiros mais sofreram finalizações (24) sob o comando de Artur Jorge.
Individualidades do Cruzeiro não foram bem
Os principais jogadores do Cruzeiro (Gerson, Matheus Pereira e Kaio Jorge) não tiveram noites inspiradas no Maracanã, mas não evitaram a responsabilidade. Os meio-campistas apareceram e tiveram momentos positivos, mas muito abaixo do esperado para uma decisão.
Até pela estratégia de saída de bola adotada por Artur Jorge, Matheus Pereira foi o jogador com mais ações com a bola no jogo (80) e 19 conduções, sendo o responsável por iniciar praticamente todas as jogadas.
Enquanto isso, Gerson também participou bem, com 62 ações com a bola e 17 conduções, mas teve pouca contribuição defensiva, com apenas um desarme e dois duelos vencidos em seis.
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