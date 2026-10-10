Brasil x Argentina: onde assistir e escalações

Brasil e Argentina se enfrentam neste sábado (10), às 16h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pelo primeiro amistoso da Data Fifa. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, SporTV e getv. O Lance! acompanha o jogo em tempo real.

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O Brasil, comandado pelo auxiliar Rodrigo Iglesias, que substitui Arthur Elias suspenso, fará testes táticos e pretende dar minutos a todas as jogadoras. O time conta com a provável escalação de Lorena; Isa Haas, Mariza, Tayla; Bruninha (Isabela), Duda Sampaio, Angelina, Raíssa Bahia; Geyse, Tainá Maranhão e Priscila. Três jogadoras suspensas no primeiro amistoso, Tarciane, Kerolin e Bia Zaneratto, foram convocadas para o segundo jogo.

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A Argentina, treinada por Germán Portanova, não tem desfalques e pode contar com a presença de Maricel Pereyra, do São Paulo, e Catalina Del Trecco, do Bragantino. A equipe também traz a novidade de Celeste dos Santos, do Boca Juniors, que retorna após a maternidade. A provável escalação argentina é Esponda; Roggerone, Cometti, Reche, Stabile; Bonsegundo, Kishi, Falfán (Pereyra), Sofía Dominguez; Holzheier e Ongaro.

A seleção brasileira tem histórico favorável contra a Argentina, com 18 vitórias, um empate e duas derrotas em 21 confrontos, marcando 73 gols e sofrendo 14.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.