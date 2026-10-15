'Seda sem filtro' aborda briga pelo Maracanã: 'Discussão sem pé, nem cabeça'
Programa aprofunda debate sobre quem está certo na queda de braço pelo estádio
O programa "Seda sem filtro" do Lance!TV, que vai ao ar toda quinta-feira às 19h e é apresentado pelo jornalista Vicente Seda, volta ao assunto Maracanã nesta semana, mais especificamente sobre a briga entre Vasco e o consórcio comandado por Flamengo e Fluminense pelo uso do estádio. Quem está certo? Quais as condições do gramado para a semifinal da Libertadores na próxima quinta-feira? O Maracanã é de todos?
— Como é que você vai dizer para o Vasco que está numa semifinal de Sul-Americana mas não pode jogar no Rio de Janeiro? É horrível isso. Por mais que tenha uma concessão. Mas, da mesma forma, é horrível chegar para o Flamengo e dizer que, olha, você paga pelo estádio, paga R$ 20 milhões por ano de outorga, cuida do gramado, e você vai jogar possivelmente em um gramado no bagaço.
Essas e outras questões serão esclarecidas nesta edição. Confira a íntegra do programa "Seda sem Filtro" no YouTube. Clique aqui e confira!
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