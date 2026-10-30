A skatista brasileira Laura Voigt recebeu, nesta sexta-feira (30), o certificado oficial do Guinness World Records pelo título de "Skatista mais nova do mundo a descer a megarampa". A atleta realizou o feito aos 9 anos e 305 dias, ao completar uma descida na estrutura da Greenbox, em Curitiba (PR). A cerimônia de certificação foi realizada no local onde o recorde foi registrado, com a presença de uma representante da entidade, responsável pela entrega do documento.

A conquista aconteceu em 18 de janeiro de 2026, quando Laura tinha 9 anos. Com cerca de 10 metros de altura e 67 metros de comprimento, a megarampa foi o cenário do desafio que garantiu à brasileira um lugar no Guinness. Para a categoria, a idade da atleta é considerada na data da realização da descida, com cálculo em anos e dias.

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A homologação exigiu o cumprimento de critérios técnicos estabelecidos pelo Guinness World Records, relacionados à estrutura, aos equipamentos e à execução da atividade. Entre as exigências estavam a realização da descida sem auxílio externo, a permanência da atleta sobre o skate durante todo o percurso e a conclusão controlada da manobra.

O processo de verificação também incluiu registros audiovisuais, documentação técnica da rampa, declarações de testemunhas independentes, avaliações de especialistas e a comprovação da idade de Laura na data do feito.

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A cerimônia reuniu familiares, convidados e nomes do skate brasileiro, como Gui Khury, proprietário da megarampa e dono de três recordes no Guinness World Records, Luigi Cini e Augusto Akio. Os atletas, que acumulam conquistas em competições internacionais e participações nos Jogos Olímpicos, estiveram presentes para prestigiar Laura.

Laura Voigt (Foto: Divulgação)

Conheça Laura Voigt

Natural de Curitiba (PR), Laura começou a andar de skate aos 5 anos de idade. Inspirada também pela convivência com Gui Khury e sua família, passou a se dedicar aos desafios em estruturas de grande porte.

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Aos 8 anos, tornou-se a menina mais nova a dropar do quarter da megarampa da Greenbox. Em 2024, foi vice-campeã brasileira e campeã paranaense de skate na categoria infantil. No ano seguinte, passou seis meses na Califórnia e intensificou a preparação para encarar a megarampa.

Em janeiro de 2026, aos 9 anos, Laura realizou a descida que a tornou a skatista mais nova do mundo a completar o desafio. O recorde foi certificado pelo Guinness World Records em outubro deste ano.

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Estudante do quinto ano, a atleta sonha em disputar campeonatos mundiais nos próximos anos e, futuramente, representar o Brasil nos Jogos Olímpicos.