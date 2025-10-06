Em fevereiro de 2024, no Rio Open, João Fonseca conquistou, aos 17 anos, contra Cristian Garin, a segunda vitória em torneios ATP . Pois o experiente chileno, de 29 anos, ex-número 17 do mundo e atual 125º, foi confirmado no Sauípe Open, o Challenger na Bahia que começa no próximo dia 20.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️João Fonseca realiza o sonho de fã de 11 anos do Mato Grosso; vídeo

➡️ João Fonseca é alvo de técnico de Sinner: 'Precisa dar passos largos'

➡️ Recordista Djokovic tenta quebrar escrita em Masters

Sábado (4), o anfitrião conquistou o Challenger de Antofagasta, no Chile, ao derrotar, na decisão, o argentino Facundo Díaz Acosta por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/3. Na premiação, o campeão se emocionou ao revelar que está passando por momentos difíceis. Veja abaixo:

continua após a publicidade

Garin soma cinco títulos na carreira, todos entre 2019 e 2021. Há cinco anos, no Rio Open, o chileno faturou o mais importante deles, o único em um ATP 500. Na decisão naquela semana, uma das mais surpreendentes de todas as edições do maior torneio da América do Sul, o chileno, então 25º do mundo, superou o italiano Gianluca Mager (128º).

Desde que conquistou o título, em 2020, jogou mais quatro edições do Rio Open e só venceu uma partida: na estreia de 2024. Na rodada seguinte, veio a derrota para João Fonseca.



Naquela semana, então 655º do mundo e convidado da organização, João Fonseca estreara derrotando o francês Arthur Fils. Foi o primeiro triunfo do pupilo do técnico Guilherme Teixeira em torneios desse nível.

continua após a publicidade

Principal favorito também foi derrotado por João Fonseca

No Sauípe Open, o principal favorito, o argentino Mariano Navone (86º), de 24 anos, já venceu e foi derrotado pelo número 1 do Brasil. O brasileiro foi derrotado pelo rival nas quartas de final do Rio Open de 2024, e deu o troco na mesma fase no ATP 250 de Buenos Aires, em 2025.

Guga e Nadal triunfaram no Sauípe

O Challenger 125 marca o retorno de um torneio da ATP à Costa do Sauípe após 14 anos.

De 2001 a 2011, a Costa do Sauípe sediou o Brasil Open, um ATP 250, que, naquela época, era a maior competição da modalidade no país. Nomes como o ídolo brasileiro Gustavo Kuerten e os espanhóis Rafael Nadal e Carlos Moyá, entre muitos outros, jogaram o torneio em Sauípe. O bicampeão Guga, aliás, ergueu, em fevereiro de 2004, no Sauípe, o 20º e último título de simples da carreira. Dois anos antes, o ex-número 1 do mundo venceu o Brasil Open pela primeira vez. Nas duas finais, Guga venceu um argentino: Guillermo Coria, em 2002 (em setembro, na quadra rápida), e Agustin Calleri, duas edições depois (em fevereiro, nos saibro).

Em 2004, no Sauípe, Guga venceu o último título como profissional (Fotojump)

Então aos 18 anos, Nadal, por sua vez, venceu, no saibro baiano, em fevereiro de 2005, o segundo de seus 92 troféus de simples da carreira. Então 48º do mundo e tido como uma promessa do tênis espanhol naquela época, o Rei do Saibro derrotou, em três sets, o campineiro Ricardo Mello na semifinal. E o título veio com vitória sobre o compatriota Alberto Martin. Pelo feito no Sauípe, Nadal entrou, pela primeira vez, no top 40.



