Derrotado por João Fonseca na final do Challenger de Phoenix, em março, Alexander Bublik costuma dar show em quadra. Não foi diferente nesta sexta-feira (18), na vitória do cazaque sobre o argentino Francisco Comesana, por 6/4 e 6/3, no ATP 250 de Gstaad, na Suíça.



➡️ Imagens do título de Sinner contra Alcaraz em Wimbledon



➡️ Anisimova chora após perder a final de Wimbledon

continua após a publicidade

➡️ Em Wimbledon, Swiatek chega à 100ª vitória em Slams

Com o triunfo, segundo favorito do torneio e 34º do mundo, Bublik enfrenta, na semifinal, sábado, o ganhador do jogo entre o francês Arthur Cazaux (116º) e o convidado e anfitrião Jerome Kym (154º).

Logo no terceiro game desta sexta, o argentino venceu um ponto espetacular contra Bublik. Confira no vídeo abaixo:

O principal favorito em Gstaad era o dinamarquês Casper Ruud (ex-top 10 e atual 13º, surpreendido, nesta sexta, nas quartas de final, pelo argentino Juan Manuel Cerundolo (109º), por 6/2, 1/6 e 6/3. No sábado o tenista da Argentina decide uma vaga à final contra o qualifier peruano Ignacio Bulse (167º).

continua após a publicidade

Antes do torneio suíço, o habilidoso cazaque somava 16 vitórias em 31 jogos de ATP na temporada, com destaque para as quartas de final de Roland Garros (sua melhor campanha em Grand Slams, aos 28 anos) e o título do ATP 500 de Halle, na Alemanha, na grama. No torneio em Paris, o irreverente cazaque perdeu para o líder do ranking, Jannik Sinner. Mas, na campanha vitoriosa na competição alemã, Bublik acabou se vingando do tenista italiano.



João Fonseca pode subir ainda mais no ranking

Após alcançar, na segunda-feira, o melhor ranking da carreira, João Fonseca pode subir ainda mais na próxima atualização. Por ora, o número 1 do Brasil e 48 do mundo vai subindo mais duas posições.

continua após a publicidade

O argentino Camilo Carabelli (59º), que alcançou as semifinais do ATP 250 de Bastad, na Suécia, nesta sexta, é um dos que podem ultrapassar o brasileiro no ranking. Isso só não irá acontecer caso o tenista da Argentina perca, no sábado, para o holandês Jesper De Jong, 106º, algoz do compatriota Tallon Griekspoor, 29º, por 4/6 7/6 (7/3) e 6/3. Curiosamente, De Jong foi um dos algozes do brasileiro na temporada, na estreia do Challenger de Estoril, na única derrota do pupilo do técnico Guilherme Teixeira em torneios desse nível em 2025.



João Fonseca também perderá uma posição caso o bósnio Damir Dzumhur ou o italiano Luciano Darderi seja campeão em Bastad. Enquanto o primeiro encara o principal favorito, o argentino Francisco Cerundolo, nesta sexta, pelas quartas de final, o tenista da Itália já está nas semis, aguardando, justamente, o vencedor da partida de Dzumhur.



➡️ João Fonseca cresceu mais de 500% nas redes sociais