Derrotado por João Fonseca na final do Challenger de Phoenix, em março, Alexander Bublik, aos 27 anos, é uma das sensações da temporada. E, neste sábado, em torno das 12h (de Brasília, com transmissão da ESPN), o irreverente cazaque (45º do mundo) vai em busca da primeira decisão de ATP em 2025. Para isso, terá de derrotar o russo Karen Khachanov (22º e ex-top 8) na grama de Halle, na Alemanha.



➡️ Imagens desta sexta no ATP 500 de Londres

continua após a publicidade

➡️ Análise: Alcaraz e Sinner mostraram que o tênis está em ótimas mãos

➡️ Imagens desta sexta no ATP de Halle



Campeão do torneio em 2023, Bublik conquistou, há dois dias, a maior vitória da carreira na grama alemã, desbancando o líder do ranking, Jannik Sinner.

Duas semanas atrás, em Roland Garros, o cazaque protagonizou sua melhor campanha em Grand Slams na carreira, alcançando as quartas de final. Na ocasião, seu algoz foi justamente o número 2 do mundo.

continua após a publicidade



O duelo deste sábado será apenas o segundo do cazaque contra o russo. No primeiro, há cinco anos, na estreia do Masters 1000 de Cincinnati, Khachanov levou a melhor, por duplo 6/4.

Caso vença, o vice de João Fonseca em Phoenix vai disputar a 12ª final da carreira e irá em busca do quinto título. Até hoje, o cazaque, além do troféu alemão há dois anos, foi bicampeão em Montpellier (2022 e 2024) e também ganhou o ATP da Antuérpia, duas temporadas atrás.

continua após a publicidade

Já Khachanov, de 29 anos, tenta a 11ª decisão da carreira. O russo soma sete conquistas como profissional. A mais recente em Almaty, ano passado.

João Fonseca volta em Eastbourne



Depois da derrota para o italiano Flavio Cobolli (24º) em Halle, o número 1 do Brasil joga, na próxima semana, o ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra. Será o último torneio do brasileiro antes de Wimbledon, que começa no dia 30.



➡️ Quadras de Wimbledon prontas para o torneio

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte