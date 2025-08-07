Multas financeiras podem ser aplicadas por condutas inadequadas nos torneios.

A penalidade ocorre após a advertência e pode afetar o andamento da partida.

A advertência é a primeira etapa e serve como alerta, sem afetar o placar.

O tênis possui um sistema disciplinar com advertências e penalidades.

O tênis é um dos esportes mais tradicionais do mundo, conhecido por sua elegância, precisão e exigência física. Mas, por trás do respeito e da técnica em quadra, existe também um sistema disciplinar estruturado para garantir o bom andamento dos jogos. Esse sistema inclui advertências, penalidades e, em casos extremos, desclassificações. Qual a diferença entre penalidade e advertência no tênis? O Lance! explica.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Embora muitos torcedores associem o tênis a fair play e comportamento exemplar, não são raros os momentos em que atletas extrapolam os limites. Seja por frustração, quebra de raquete ou atrasos propositais, as punições existem para coibir atitudes antidesportivas e preservar o equilíbrio da partida.

Neste texto, vamos explicar em detalhes qual é a diferença entre advertência e penalidade no tênis, como funciona o sistema progressivo de punições adotado nos torneios oficiais e quais condutas podem levar à perda de pontos, games ou até à eliminação do jogo.

continua após a publicidade

Qual a diferença entre penalidade e advertência no tênis?

O que é uma advertência no tênis?

A advertência é a primeira etapa do sistema de punição no tênis. Ela é aplicada pelo juiz de cadeira quando o jogador comete uma infração leve, como:

Demorar demais para sacar (violação de tempo); Comportamento antidesportivo leve (como falar alto ou bater a bola de forma imprudente); Desrespeitar algum aspecto do código de conduta (como orientação ao público ou arbitragem).

A advertência não traz consequências diretas no placar, mas serve como alerta oficial. Se o atleta repetir o comportamento ou cometer outra infração, a punição sobe de nível.

continua após a publicidade

O que é uma penalidade no tênis?

A penalidade é a etapa seguinte após a advertência e começa a afetar diretamente o andamento da partida de tênis. O sistema é progressivo e funciona da seguinte forma:

1ª infração: advertência verbal (sem impacto no placar);

advertência verbal (sem impacto no placar); 2ª infração: perda de ponto (o adversário ganha um ponto automaticamente);

perda de ponto (o adversário ganha um ponto automaticamente); 3ª infração: perda de game (o adversário ganha um game completo);

perda de game (o adversário ganha um game completo); 4ª infração ou conduta grave: pode levar à desclassificação imediata.

Essas penalidades estão previstas no Código de Conduta da ATP, WTA e ITF, e podem variar de acordo com a natureza e gravidade da infração.

Quais atitudes podem gerar punições?

Dentre os comportamentos mais comuns que resultam em advertência ou penalidade no tênis, estão:

Quebrar a raquete propositalmente; Agressões verbais ou gestos obscenos; Reclamações excessivas com o árbitro; Atirar a bola com violência ou em direção ao público ou equipe adversária; Demora intencional para recomeçar o jogo; Receber instruções de técnico em quadra onde o coaching é proibido.

Em casos mais graves, como agressão física, tentativa de machucar alguém com a bola ou condutas altamente antidesportivas, o jogador pode ser desclassificado imediatamente, sem necessidade de passar pelas fases anteriores.

A regra vale também para duplas?

Sim. Nas partidas de duplas, o sistema de advertência e penalidade é aplicado à equipe como um todo. Se um dos jogadores comete uma infração, a advertência ou penalidade é atribuída ao time. Ou seja, não há “saldo individual” — a progressão é conjunta.

Isso exige que os dois jogadores mantenham o controle emocional e evitem ações que possam prejudicar o parceiro ou comprometer o andamento da partida.

Existem punições financeiras?

Sim. Além das punições esportivas, os torneios oficiais de tênis podem aplicar multas financeiras por conduta antidesportiva. Os valores variam conforme o tipo de infração e o nível do torneio.

Por exemplo, um jogador que quebra a raquete em um Grand Slam pode ser multado em milhares de dólares, mesmo que tenha sido apenas advertido dentro da quadra. Reincidências ao longo do circuito também podem gerar suspensões ou perda de benefícios de ranking.

Qual o papel do juiz de cadeira e dos árbitros auxiliares?

O juiz de cadeira no tênis é responsável por aplicar as advertências e penalidades, com base no Código de Conduta. Já os árbitros auxiliares (como os juízes de linha e o supervisor do torneio) podem sugerir ou reforçar punições — especialmente em casos que fogem da alçada imediata do juiz de cadeira.

O supervisor pode ser acionado pelo juiz de cadeira sempre que houver dúvida sobre a gravidade da infração ou necessidade de medidas disciplinares mais severas, como desclassificação.