João Fonseca estreia no Masters 1000 de Cincinnati: onde assistir e horário
Brasileiro disputa torneio pela primeira vez na carreira
- Matéria
- Mais Notícias
O brasileiro João Fonseca disputará o Master 1000 de Cincinnati pela primeira vez na carreira neste ano. A estreia do carioca de 18 anos já tem data e horário definidos: será nesta quinta-feira (7) por volta de 12h (de Brasília). O brasileiro irá encarar o chinês Yunchaokete Bu, número 76 do ranking da ATP, em duelo inédito no circuito mundial até então. O torneio tem transmissão da ESPN e Disney +. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
Caso avance à segunda rodada, João terá pela frente o espanhol Alejando Fokina, número 19 do mundo e cabeça de chave número 17 do torneio. Ele foi vice-campeão no ATP 500 de Washington e se retirou nas oitavas de final em Toronto, contra Andrey Rublev.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Em caso de uma nova vitória, Fonseca enfrentaria o vencedor do embate entre o cabeça de chave número 15, Flavio Cobolli, da Itália, e quem passar da partida entre o japonês Yoshihito Nishioka e um tenista do qualificatório. Se fizer grande campanha e chegar às oitavas de final pela primeira vez em um Masters 1000, o brasileiro poderá duelar contra o cabeça de chave número 4, Taylor Fritz, segundo principal nome na parte da chave em que se encontra Fonseca, no mesmo lado em que aparece o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo.
FICHA TÉCNICA
Master 1000 de Cincinnati
João Fonseca x Yunchaokete Bu
🏐 Fase: Primeira rodada
📆 Data e horário: Quinta-feira, 7 de agosto, às 12h de Brasília
🏟️ Local: Cincinnati, Estados Unidos
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
➡️ João Fonseca mostra habilidade e pontaria no basquete; vídeo
Últimos campeões do próximo torneio de João Fonseca
2001 (BRA) Gustavo Kuerten
2002 (ESP) Carlos Moyá
2003 (EUA) Andy Roddick
2004 (EUA) Andre Agassi
2005 (SUI) Roger Federer
2006 (EUA) Andy Roddick
2007 (SUI) Roger Federer
2008 (GBR) Andy Murray
2009 (SUI) Roger Federer
2010 (SUI) Roger Federer
2011 (GBR) Andy Murray
2012 (SUI) Roger Federer
2013 (ESP) Rafael Nadal
2014 (SUI) Roger Federer
2015 (SUI) Roger Federer
2016 (CRO) Marin Cilic
2017 (BUL) Grigor Dimitrov
2018 (SER) Novak Djokovic
2019 (RUS) Daniil Medvedev
2020 (SER) Novak Djokovic
2021 (ALE) Alexander Zverev
2022 (CRO) Borna Coric
2023 (SER) Novak Djokovic
2024 (ITA) Jannik Sinner
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias