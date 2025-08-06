João Fonseca estreia no Masters 1000 de Cincinnati: onde assistir e horário

O brasileiro João Fonseca disputará o Master 1000 de Cincinnati pela primeira vez na carreira neste ano. A estreia do carioca de 18 anos já tem data e horário definidos: será nesta quinta-feira (7) por volta de 12h (de Brasília). O brasileiro irá encarar o chinês Yunchaokete Bu, número 76 do ranking da ATP, em duelo inédito no circuito mundial até então. O torneio tem transmissão da ESPN e Disney +. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Caso avance à segunda rodada, João terá pela frente o espanhol Alejando Fokina, número 19 do mundo e cabeça de chave número 17 do torneio. Ele foi vice-campeão no ATP 500 de Washington e se retirou nas oitavas de final em Toronto, contra Andrey Rublev.

João Fonseca no ATP 250 de Eastbourne (Foto: Divulgação)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em caso de uma nova vitória, Fonseca enfrentaria o vencedor do embate entre o cabeça de chave número 15, Flavio Cobolli, da Itália, e quem passar da partida entre o japonês Yoshihito Nishioka e um tenista do qualificatório. Se fizer grande campanha e chegar às oitavas de final pela primeira vez em um Masters 1000, o brasileiro poderá duelar contra o cabeça de chave número 4, Taylor Fritz, segundo principal nome na parte da chave em que se encontra Fonseca, no mesmo lado em que aparece o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo.

continua após a publicidade

FICHA TÉCNICA

Master 1000 de Cincinnati

João Fonseca x Yunchaokete Bu

🏐 Fase: Primeira rodada

📆 Data e horário: Quinta-feira, 7 de agosto, às 12h de Brasília

🏟️ Local: Cincinnati, Estados Unidos

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

➡️ João Fonseca mostra habilidade e pontaria no basquete; vídeo

Últimos campeões do próximo torneio de João Fonseca

2001 (BRA) Gustavo Kuerten

2002 (ESP) Carlos Moyá

2003 (EUA) Andy Roddick

2004 (EUA) Andre Agassi

2005 (SUI) Roger Federer

2006 (EUA) Andy Roddick

2007 (SUI) Roger Federer

2008 (GBR) Andy Murray

2009 (SUI) Roger Federer

2010 (SUI) Roger Federer

2011 (GBR) Andy Murray

2012 (SUI) Roger Federer

2013 (ESP) Rafael Nadal

2014 (SUI) Roger Federer

2015 (SUI) Roger Federer

2016 (CRO) Marin Cilic

2017 (BUL) Grigor Dimitrov

2018 (SER) Novak Djokovic

2019 (RUS) Daniil Medvedev

2020 (SER) Novak Djokovic

2021 (ALE) Alexander Zverev

2022 (CRO) Borna Coric

2023 (SER) Novak Djokovic

2024 (ITA) Jannik Sinner