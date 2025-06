João Fonseca entra direto na chave de Eastbourne

Depois da derrota na estreia do ATP 500 de Halle, na Alemanha, na terça-feira, João Fonseca teve uma boa notícia nesta sexta (20). O número 1 do Brasil e 57 do mundo entrou direto na chave principal do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, também na grama, que começa na segunda-feira.



O carioca estava a seis desistências até a manhã de quinta-feira, e amanheceu nesta sexta-feira a quatro baixas. Só que, ao longo das últimas horas, a lista aumentou, e o brasileiro entrou, garantindo seu terceiro torneio ATP na grama. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira busca a primeira vitória na chave de principal de ATP na grama, já que caiu na estreia em Halle também em 2024.

João Fonseca foi beneficiado com a saída de um Late Entry (entrada tardia), dois Special Exempts não utilizados, além das saídas do americano Brandon Nakashima, do argentino Francisco Cerundolo e do tcheco Jiri Lehecka.

Entraram para as posições o britânico Jacob Fearnley, o cazaque Alexander Bublik, o húngaro Fabian Maroszan, o francês Quentin Halys, argentino Francisco Comesana e Fonseca. O brasileiro derrotou o primeiro na estreia do Masters 1000 de Indian Wells, em março, do segundo na final do Challenger de Phoenix, no mesmo mês, e caiu diante do terceiro na primeira rodada do Masters 1000 de Roma, em maio.





Algoz de João Fonseca para nas quartas



Algoz do brasileiro na terça-feira, o italiano Flavio Cobolli (24º) se despediu nesta sexta-feira (20) da grama do ATP 500 de Halle, na Alemanha. O 24º do mundo caiu diante do segundo cabeça de chave, o alemão Alexander Zverev, terceiro do planeta, por 6/4 e 7/6 (6), nas quartas de final.





Os últimos campeões do ATP de Eastbourne



2009 Rússia Dmitry Tursunov

2010 França Michaël Llodra

2011 Itália Andreas Seppi

2012 EUA Andy Roddick

2013 Espanha Feliciano López

2014 Espanha Feliciano López

2017 Sérvia Novak Djokovic

2018 Alemanha Mischa Zverev

2019 EUA Taylor Fritz

2021 Ausrália Alex de Minaur

2022 EUA Taylor Fritz

2023 Argentina Francisco Cerúndolo

2024 EUA Taylor Fritz





