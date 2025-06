Algoz de João Fonseca se despede nas quartas de Halle

Algoz de João Fonseca na estreia, na terça-feira, o italiano Flavio Cobolli se despediu nesta sexta-feira (20) da grama do ATP 500 de Halle, na Alemanha. O 24º do mundo caiu diante do segundo cabeça de chave, o alemão Alexander Zverev, terceiro do planeta, por 6/4 e 7/6 (6), nas quartas de final.

O algoz de João Fonseca, que salvou match-point contra o brasileiro, passou, na quinta-feira, nas oitavas de final, pelo canadense Denis Shapovalov.



Zverev, por sua vez, decide uma vaga à decisão contra o russo Daniil Medvedev, algoz do americano Alex Michelsen, por 6/4 e 6/3.

- Ele é um um dos adversários mais difíceis da minha carreira, disse o alemão, sobre o próximo rival.

Será o 20º embate entre ambos. E a vantagem, no confronto direto, é do russo, com 12 triunfos até aqui.



João Fonseca volta em Eastbourne



Depois da derrota para Cobolli em Halle, o número 1 do Brasil joga, na próxima semana, o ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra. Será o último torneio do brasileiro antes de Wimbledon, que começa no dia 30.

O pupilo do técnico Guilherme Teixeira é apontado como uma das estrelas da Next Gen que podem surpreender e fazer história na grama.

Os últimos campeões do ATP de Eastbourne



2009 Rússia Dmitry Tursunov

2010 França Michaël Llodra

2011 Itália Andreas Seppi

2012 EUA Andy Roddick

2013 Espanha Feliciano López

2014 Espanha Feliciano López

2017 Sérvia Novak Djokovic

2018 Alemanha Mischa Zverev

2019 EUA Taylor Fritz

2021 Ausrália Alex de Minaur

2022 EUA Taylor Fritz

2023 Argentina Francisco Cerúndolo

2024 EUA Taylor Fritz





