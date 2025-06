Alcaraz bate recorde e vai à semifinal em Londres. Entenda

Campeão em 2023, Carlos Alcaraz está de volta às semifinais do ATP 500 do Queen's Club, de Londres. Nesta sexta-feira (20), o vice-líder do ranking derrotou o lucky loser francês Arthur Rinderknech (80º), por 7/5 e 6/4. Foi a 16ª vitória consecutiva do espanhol, bicampeão de Roland Garros e vencedor do Masters 1000 de Roma. É a melhor sequência de triunfos da carreira do principal favorito do torneio britânico.

- Pensei que fosse me sentir pior, mas todos somos tenistas, temos que fazer o que for preciso para nos sentir bem. Estou orgulhoso por ter sido hoje 1h20m, um pouco mais na grama - disse Alcaraz, que, na véspera, teve dificuldades para derrotar Jaume Munar, também da Espanha.



Sábado, Alcaraz decide uma vaga à decisão contra o compatriota Roberto Bautista-Agut (51º) ou o Holger Rune (9º). O dinamarquês, aliás, foi o último a derrotar o espanhol na temporada, na final do ATP 500 de Barcelona.

Alcaraz feliz com o nível apresentado

- Estou me sentindo muito melhor que na primeira partida, obviamente, mas é o que estou tentando fazer. Estou me sentindo ótimo e feliz por ter jogado num bom nível hoje. Era um grande desafio, mas estou feliz com a maneira com que joguei e senti hoje - disse o espanhol.

Depois de triunfar há dois anos em Londres, o bicampeão de Wimbledon parou na segunda rodada da edição de 2024. Na ocasião, seu algoz foi o anfitrião Jack Draper.